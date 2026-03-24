La 'Michelina' y un campeón del mundo: Míchel y Alan Brandi celebran en El Partidazo de COPE la cuarta Copa de España de Jaén Paraíso Interior en fútbol sala

Jaén Paraíso Interior ha vuelto a hacer historia al conquistar su cuarta Copa de España de fútbol sala frente al FC Barcelona. Sus capitanes, Míchel y Alan Brandi, han desvelado en 'El Partidazo de COPE' las claves de un equipo que ha desatado la euforia en la ciudad andaluza.

La celebración ha sido apoteósica, con una rúa por las calles céntricas y miles de personas en la plaza para homenajear a los campeones. "Es increíble, ¿no? La gente, ya en Granada lo demostró, que llenamos el Palacio de Deporte prácticamente de amarillo", ha afirmado Alan.

Un ADN competitivo

Míchel, jiennense de Menjíbar, ha explicado que el éxito del equipo no es casualidad, sino que responde al "ADN competitivo" del vestuario. "No nos destacamos por ser el equipo con mayor presupuesto ni con más calidad, pero sí por competir", ha señalado el capitán.

A ese carácter se suma el apoyo incondicional de su afición. El capitán ha recordado que en la final, disputada en Granada, "en un pabellón de 7500 personas, calculo que más de 7000 son de Jaén", lo que les da "ese apoyo para para conseguir el el título".

Un campeón del mundo rendido a Jaén

Alan Brandi es la otra cara del liderazgo jiennense. Campeón del mundo con Argentina, este canario de origen lleva casi diez años en Jaén, una ciudad que le ha conquistado por su calidad de vida y el cariño de la gente.

Para Brandi, el valor de los triunfos con el club es único. "Yo siempre lo digo, que ganar un título con el Jaén es diferente", ha comentado, destacando que en la ciudad "te hacen sentir especial" al ver a "los niños con con la camiseta del Jaén en lugar de llevar la del Barça o el Madrid".

La 'Michelina', un disparo patentado

Uno de los fenómenos más comentados del equipo es la Michelina, un golpeo de balón patentado por Míchel que asombra al fútbol sala. El secreto, según ha relatado, es "darle fuerte al balón arriba, para que, cuando cuando choque contra el suelo, se levante para arriba", sorprendiendo así a los porteros.