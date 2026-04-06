Honorio Cantero, general retirado: "Sí, la OTAN está en peligro, los europeos tendríamos una oportunidad para coger el relevo"

El general de brigada retirado Honorio Cantero ha analizado la compleja situación geopolítica actual en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito, destacando los peligros que afronta Europa y Occidente. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, Cantero ha lanzado una advertencia clara sobre el futuro de la OTAN, aunque también ha señalado una posible vía para el continente europeo.

La guerra en Oriente Medio y Ucrania El tema del día Escuchar

El incierto futuro de la Alianza Atlántica

Preguntado directamente sobre si la Alianza Atlántica está en riesgo, el general Cantero es contundente. Considerando las polémicas declaraciones de Donald Trump, afirma que si se interpretan literalmente, "sí, la OTAN está en peligro". Según ha explicado, el problema surge cuando "el que ha sido el líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte nos está diciendo que los que formamos parte de ese tratado no estamos apoyando al líder".

Sin embargo, de esta amenaza también surge "una oportunidad". Cantero recuerda que de los 32 países de la OTAN, 23 son europeos. Por ello, ante una hipotética retirada de Estados Unidos, opina que "los europeos tendríamos una oportunidad para coger el relevo y tener una organización otra europea". A pesar de ello, ha matizado que desligarse de Washington en el corto plazo "lo veo complicado".

Los europeos tendríamos una oportunidad para coger el relevo"

Este posible liderazgo europeo se sustentaría en décadas de colaboración. "La OTAN nos ha enseñado a trabajar juntos", ha señalado Cantero. Gracias a la Alianza, se ha creado "un mando estratégico unificado con unos procedimientos que nos normalizan el empleo de armas, municiones", un capital que "los europeos podemos poner en valor".

EFE/Angel Medina G. El coronel jefe de la SAFOR XVIII, Honorio Cantero

La guerra de Ucrania, una amenaza en las fronteras

El general retirado también ha puesto el foco en la guerra de Ucrania, a la que considera una fuente de "inseguridad en el norte" que afecta a toda la Unión Europea. Advierte del peligro que supondría una victoria rusa: "¿Qué puede ocurrir si las fronteras se desplazan hacia el oeste? Tendríamos ahí mismo un estado, que es Rusia, que intentaría ganar aquellos territorios que ya forman parte de la URSS".

Frente a este escenario, Honorio Cantero subraya la importancia de la disuasión. "Debemos estar muy preparados y debemos mostrar, si es posible y en cuanto podamos, una capacidad de disuasión que a este estado ofensor, pues por lo menos que se lo piense", ha declarado, para que vea que Europa tiene "una capacidad de defensa verdaderamente posible".

La falta de conciencia de defensa en España

Cantero también ha reflexionado sobre la situación interna de España, donde la ausencia de conflictos bélicos durante décadas ha generado "un pacifismo que nos ha alejado de la realidad". En su opinión, esta situación ha provocado una "falta de interés por conocer los problemas que podemos tener por la acción de otros estados", algo fundamental para tener una verdadera cultura de defensa.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Finalmente, ha mencionado el conflicto de Oriente Medio como otro foco de inestabilidad global, recordando que España tiene tropas desplegadas en Líbano. Describe la situación como un ciclo de violencia constante donde "es como las olas van y vienen, pero esa situación de inestabilidad y de guerra, y desgraciadamente de muertes y de muertes inocentes, siguen existiendo".