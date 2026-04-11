"Con menos de 22.000 euros no es obligatorio hacer la declaración de la Renta, pero haz la simulación porque puedes haber retenido 300 euros y te los devuelven"

Como cada año, la llegada de la primavera trae consigo el inicio de la campaña de la declaración de la Renta, una cita clave para millones de contribuyentes. Desde el plató de 'Mediodía COPE', Antonio Herráiz analiza las claves de un periodo que para algunos supone una alegría en forma de devolución, mientras que para otros implica un pago a Hacienda. Para esta campaña, la Agencia Tributaria prevé gestionar más de 23 millones de declaraciones, lo que representa un incremento del 2% respecto al año anterior.

Según las previsiones, para el 68% de los contribuyentes el resultado será favorable. Así lo ha explicado la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, quien detalla que se espera “un crecimiento, una variación del 18,4% respecto del resultado a ingresar, alcanzando la cifra de 6.280.240.000”. Este aumento, explica, “puede deberse, pues, al incremento de las ganancias patrimoniales”. El resultado neto previsto podría alcanzar los 3.570.110.000 euros.

Plazos y vías de presentación

Es fundamental tener presentes los plazos. Desde el pasado miércoles, la declaración puede presentarse a través de Internet. Quienes prefieran hacerla por teléfono o videollamada deberán esperar hasta el 7 de mayo, mientras que la opción presencial en las oficinas estará disponible a partir del 3 de junio. La fecha límite para todos los casos es el 1 de julio.

Declaración de la renta

Silvia Benvibre, decana del Colegio de Economistas de Granada, recomienda no apurar los plazos. “Tenemos que tener en cuenta también los plazos, a efectos de poder hacer las domiciliaciones en caso de salir a pagar, que son cinco días antes de que la Renta pide el plazo para su presentación”, señala. Su consejo es claro: “Recomiendo mucho que no se dejen las cosas para última hora. Vas a pagar igualmente el día que te corresponde pagar, independientemente del día que se presente”.

Simular la declaración: la clave para un resultado favorable

Están obligados a presentar la declaración aquellos contribuyentes que hayan ganado más de 22.000 euros de un solo pagador o superen los 15.000 euros procedentes de dos o más pagadores. También deben cumplir con el trámite todos los autónomos y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, incluso si no se está obligado, es muy recomendable hacer una simulación, tal como explica Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros.

Lo mismo hemos retenido 300 euros, no tenemos la obligación, y esos 300 euros nos los devuelven"

Declaración de la Renta. Archivo

La recomendación del experto es una de las más importantes: “Menos de 22.000 euros un pagador, no tienes que hacerla, pero vamos a hacer la simulación, porque resulta que lo mismo, hemos retenido 300 euros, no tenemos la obligación, y esos 300 euros nos los devuelven”. Y añade: “Una cosa es que no tengamos la obligación, si no tenemos la obligación, no se la pagar, pues no la hagamos, pero si nos sale devolver, la hacemos”.

No aceptes el borrador sin revisarlo

Otro de los puntos clave es revisar bien el borrador, ya que no es infalible. De hecho, se estima que aproximadamente un tercio de los contribuyentes pagan más de lo debido precisamente por no hacerlo. Como recuerdan los expertos de COPE, no hay que aceptar el borrador rápidamente. Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF), avisa de lo que no podemos olvidarnos.

Si tenemos derecho a rellenar las casillas vacías y no lo hacemos, vamos a estar regalando nuestro dinero a Hacienda"

Gimeno pone el foco en las casillas vacías: “Sobre todo, muy atentos a las casillas que están vacías, porque si tenemos derecho a rellenarlas, si no lo hacemos, vamos a estar regalando nuestro dinero a Hacienda”. Entre los olvidos más comunes se encuentran la cuota de los sindicatos, los intereses de las cuentas bancarias o la correcta atribución en viviendas compartidas. Los inspectores alertan de que si una persona con un piso alquilado no declara correctamente puede enfrentarse a problemas.

La declaración también sirve para que Hacienda controle los ingresos reales y verifique que las cotizaciones son correctas. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, explica que las inspecciones se rigen por el Plan de Control Tributario, publicado en el BOE, que señala “aquellas actividades que tienen un riesgo mayor para poder ser objeto de comprobación”, aunque cualquier sector puede ser revisado si se detectan “inconsistencias”.

Antes de presentar la declaración antes del 1 de julio, es fundamental revisar las deducciones autonómicas para optimizar el resultado. Hay que tener en cuenta que un contribuyente que gana 25.000 euros brutos paga 250 euros más de IRPF si el Gobierno no deflacta la tarifa sobre la inflación.