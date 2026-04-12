"La actitud y el lenguaje corporal de Camavinga dejan mucho que desear; lleva cuatro temporadas en el Real Madrid, ha involucionado como futbolista y sería una venta muy clara este verano"

El Real Madrid perdió hace unos días contra el Mallorca y este pasado viernes tropezó frente al Girona en el Santiago Bernabéu. Dos partidos en los que el conjunto blanco se dejó cinco puntos para descolgarse de la batalla de una Liga que cada vez tiene más cerca de ganar el FC Barcelona, que sigue imparable tras sus triunfos ante el Atlético de Madrid (1-2) y el Espanyol (4-1).

EFE Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras empatar contra el Girona.

¿QUIÉN FUE EL RESPONSABLE DE LA DERROTA EN MALLORCA

En la rueda de prensa posterior al encuentro en Mallorca, Álvaro Arbeloa asumió todas las responsabilidades. "Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores, total y absolutamente mía. Y lo que necesito de ellos es que estén pensando ya en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario, ya este partido se ha acabado para ellos", explicó el entrenador del Madrid.

Y agregaba: "Yo soy el que tomo las decisiones, soy el que hago la alineación, soy el que hago los cambios, soy el que elijo cómo tenemos que jugar y esta derrota es absolutamente del entrenador del Real Madrid. Necesito que mis jugadores crean en ganar en ese partido tan importante que tenemos en la Champions, en poder dar lo mejor de ellos mismos en una competición que es para nosotros importantísima y con un público que estará apoyando contra un grandísimo rival".

EFE Álvaro Arbeloa da instrucciones del Real Madrid durante el partido contra el Mallorca.

Sin embargo, el técnico mandó un mensaje a sus jugadores por los goles encajados. "Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido, ver la dificultad del rival, la dificultad del contexto y de dónde venimos. Para mí es fácil verlo. Luego, lo complicado en esta situación es que los jugadores sepan entender que hoy, sin el 200%, no íbamos a ganar. Y a pesar de que hemos tenido una primera parte en la que hemos sido superiores, en un desajuste ellos han marcado un gol", lamentó.

Y para finalizar, comentó: "Aquí te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca o no la sigues y te cuesta un gol. Es lo que hay cuando tú no tienes acierto de cara a la portería y el rival lo tiene. Al final se acaba pagando porque esto es la élite, es Primera División. El no haber hecho una segunda parte mucho mejor es lo que más me duele de todo", admitió.

¿QUEDÓ CAMAVINGA SEÑALADO EN MALLORCA?

José Luis Corrochano preguntó a los comentaristas del 'Tramo final de Tiempo de Juego' si salvaban a algún jugador del Real Madrid de la derrota que sufrió el conjunto blanco contra el Mallorca el pasado sábado y el más claro con su opinión fue Rubén Cañizares.

AP / Cordon Press Camavinga intenta robar el balón a Samú Costa durante el Mallorca - Real Madrid.

"No estoy de acuerdo con el análisis de los errores de Camavinga. Y para mí, el tema del jugador francés va mucho más allá porque son errores conceptuales como futbolista. Creo que su actitud y su lenguaje corporal dejan mucho que desear en las dos últimas temporadas y eso es peor noticia que la de su rendimiento", empezó diciendo Rubén.

Y agregaba: "A Camavinga hay que valorarle como un futbolista que lleva cuatro años en el Real Madrid y al que hemos visto a un nivel de ser titular en una final de Champions. Y a Trent, que lleva seis meses muy malos y decepcionantes, no podemos compararle con Camavinga de momento".

El periodista de 'ABC' fue más allá, puso de ejemplo el error grosero del centrocampista en el 1-0 del Mallorca y comentó: "Para mí Camavinga no solo ha involucionado, sino que es una venta muy clara este verano y es un futbolista que, ahora mismo, está fuera de lo que significa ser un jugador del Real Madrid".

Sin embargo, Camavinga tuvo la oportunidad de redimirse contra el Girona volviendo a ser titular. Pero el futbolista francés fue señalado por parte de la afición madridista porque permitió disparar a Lemar desde la frontal del área en una que dio lugar al 1-1 definitivo. Unas actuaciones que habrían puesto al centrocampista en la rampa de salida del Real Madrid.