"La entrada de España en la OTAN permitió la absoluta occidentalización de las fuerzas armadas españolas, nadie se imagina estar fuera 40 años después"

Este 12 de marzo se cumplen 40 años del histórico referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Con motivo de la efeméride, el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito ha reflexionado sobre la importancia de aquella votación. El comunicador ha destacado cómo la entrada en la Alianza Atlántica "permitió la absoluta occidentalización de las fuerzas armadas españolas" y su total modernización, hasta el punto de que hoy, "con la que está cayendo en el mundo", nadie se imagina a España fuera de la OTAN.

Modernización e internacionalización militar

El periodista ha subrayado una derivada de la que, en su opinión, "no somos conscientes": la capacidad que otorgó la OTAN para "internacionalizar a todos los oficiales, toda la formación, todos los sistemas". Esta integración, clave en el actual panorama geopolítico, no está exenta de particularidades, como la situación de las dos provincias españolas que la OTAN no protege de forma oficial. Aun así, la pertenencia ha sido fundamental para la modernización y la interoperabilidad de las tropas.

La entrada de España en la OTAN permitió la absoluta occidentalización de las fuerzas armadas españolas"

Alamy Stock Photo Un oficial de protocolo mira su reloj frente a las banderas de la OTAN, España y la Unión Europea.

Tensiones con Trump y el gasto en defensa

Pese a la consolidada posición de España en la Alianza, la relación ha afrontado tensiones recientes. La polémica se desató tras las duras críticas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la negativa de España a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para una ofensiva contra Irán. Trump llegó a proponer la expulsión de España de la OTAN y amenazó con cortar "todas las relaciones" comerciales.

Yo podría detener mañana, o aún mejor, hoy, todos los negocios con España"

Como consecuencia, Washington retiró una decena de aviones cisterna de las bases andaluzas. El expresidente llegó a afirmar: "Yo podría detener mañana, o aún mejor, hoy, todos los negocios con España. Tengo el derecho de hacerlo". Trump también recuperó sus críticas sobre la inversión militar, asegurando que su disputa "empezó cuando cada nación europea, a petición mía, pagó el 5% (del PIB en defensa)". No obstante, el objetivo de la OTAN es del 2%, cifra que España alcanzó el año pasado.

EFE 40 años de España en la OTAN

La firme respuesta de España

Ante estas amenazas, fuentes del Ejecutivo español respondieron con firmeza, reivindicando el papel de España como "un miembro clave de la OTAN" que "cumple con sus compromisos". Subrayaron que el país es "una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países", incluyendo a Estados Unidos, y advirtieron de que cualquier revisión de la relación bilateral debe respetar "la legalidad internacional".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que "nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos". Analistas y expertos señalaron que un embargo unilateral es prácticamente imposible, al ser la política comercial una competencia de la Unión Europea. Desde Moncloa sentenciaron que "lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas".