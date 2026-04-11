David Barrado, astrofísico: "Después de Artemis II, las futuras misiones investigarán el Polo Sur de la Luna, es estratégica para establecer una base humana"

La misión Artemis II ha concluido con un rotundo éxito tras el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico. Los cuatro astronautas ya están en tierra después de un viaje de diez días en el que han orbitado la Luna. El regreso a la Tierra ha supuesto el momento más crítico, con un descenso de 13 minutos en el que la nave ha superado los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas de más de 2.500 grados. El astrofísico David Barrado ha analizado todos los detalles en el programa 'Mediodía COPE' con Antonio Herráiz, calificando la misión como una prueba tecnológica fundamental para el futuro de la exploración espacial. El principal objetivo ahora es recabar información para la futura misión Artemis III.

Según Barrado, la misión "ha cumplido las expectativas, sobre todo desde el punto de vista de la prueba tecnológica". Este ensayo era un paso indispensable "para continuar con la misión Artemis y que el ser humano vuelva a la superficie de la Luna". El astrofísico ha señalado que, por lo que conoce, "no ha habido realmente ningún problema significativo", consolidando el éxito de una operación que marcará el camino de los próximos años.

El próximo gran salto: 2028

Aunque el plan inicial de la NASA apuntaba a 2027 para Artemis III, la misión que debería volver a llevar astronautas a la superficie lunar, Barrado se muestra más cauto. "Tal y como van el desarrollo, las necesidades de validar una nave que pueda descender a la superficie que todavía no se tiene, hasta el 2028, 2029 posiblemente no tengamos el siguiente paso", ha explicado. Sin embargo, esto no le resta importancia y lo define como "un hito en una epopeya, un sueño humano, algo que realmente nos aúna a todos".

EFE Fotografía facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) que muestra al astronauta de la NASA Victor Glover (izq.), piloto de Artemis II, y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II, hablando con el administrador de la NASA Jared Isaacman en su helicóptero MH-60 Seahawk de la Armada del Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC) 23 en la cubierta de vuelo del USS John P. Murtha después de que ellos y sus compañeros de tripulación, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, fueran extraídos de su nave espacial Orion tras el amerizaje en el Océano Pacífico frente a la costa de California, el 10 de abril de 2026

El experto divide la misión Artemis en cuatro áreas clave: la "epopeya humana" que inspira y hace soñar; la ciencia que se genera; la prueba tecnológica; y dos facetas más "discutibles": la geopolítica y la explotación de recursos. El componente humano es un factor de enorme complejidad, pero también de gran inspiración.

Geopolítica y recursos: la nueva carrera espacial

Barrado ha destacado que, al igual que en los años 60, vivimos una nueva carrera espacial. "Ahora mismo ocurre con China", ha afirmado, explicando que Artemis no es una misión exclusivamente americana. En ella participan "Estados Unidos y los aliados", con un astronauta canadiense a bordo y una "contribución muy importante de la Agencia Espacial Europea y de otros países", como demuestra la participación de expertos españoles en el proyecto. Esta competición geopolítica es uno de los motores de la nueva exploración lunar.

Las futuras misiones investigarán el Polo Sur de la Luna, es estratégica para establecer una base humana"

EFE Captura de imagen de una transmisión de la NASA del centro de control de misión siguiendo el regreso de la capsula Orión, con los tripulantes de Artemis II

El gran objetivo tras Artemis II es investigar el Polo Sur de la Luna, una zona que David Barrado considera estratégica "para establecer una base humana". El motivo es que esta región combina dos elementos vitales: "Posiblemente tenga una cantidad sustancial de agua en forma de hielo, que es necesaria para generar los que van a respirar [...] y para la generación de combustible", y una iluminación casi constante. Este acceso a la energía solar es clave, ya que en la mayor parte de la Luna hay noches de dos semanas.

Ante las preguntas sobre por qué se ha tardado tanto en volver, Barrado recuerda que en los años 70 "se perdió el interés por la exploración lunar" una vez que Estados Unidos ganó la competición a la Unión Soviética. A ello se sumaron el "riesgo extraordinario", el "coste muy alto" y la guerra de Vietnam, que llevaron a la NASA a primar "la inversión en órbita baja a través del uso del desarrollo de los shuttle". Ahora, el foco ha vuelto a la Luna con la vista puesta en la exploración del resto del sistema solar.

La complejidad del regreso

Cuando hay seres humanos, hay un factor todavía mucho más complejo, porque tienes que garantizar su regreso sano y salvo"

El astrofísico ha insistido en la enorme dificultad que entrañan las misiones tripuladas. "Una misión espacial, incluso aunque sea [...] automática, siempre es un riesgo", pero "cuando hay seres humanos, hay un factor mucho más complejo, porque tienes que garantizar su regreso sano y salvo". Barrado confiesa que, pese a su experiencia, el proceso no deja de sorprenderle, tanto por los desafíos técnicos como por la belleza de las imágenes que ofrecen de "la Tierra, de la Luna, del sistema Tierra-Luna", que "no dejan también de inspirar".