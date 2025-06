El embajador de Irán en España: "Poner fin al conflicto con Israel sería fácil, basta con detener al que ha empezado la agresión"

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha asegurado este miércoles en una entrevista en La Linterna de COPE que poner fin al reciente conflicto entre su país e Israel sería "muy fácil": bastaría con detener al "agresor", en referencia al Estado hebreo, para que la guerra cesara. En una conversación con el director del programa, Ángel Expósito, el diplomático iraní cargó contra lo que calificó como una "agresión total" por parte de Israel y defendió el derecho de su país a responder ante los ataques.

"El régimen sionista está librando una guerra total contra Irán"

Zabib, con una amplia trayectoria diplomática que incluye destinos en Bruselas, Moscú y Chipre, asegura en COPE que los últimos ataques israelíes contra territorio iraní no tenían justificación alguna bajo el derecho internacional. "Estos acontecimientos empezaron con la agresión del régimen genocida y de apartheid sionista contra mi nación", declara.

La Linterna Reza Zabib, embajador de Irán en España

El embajador denuncia que Israel ha atacado "residenciales, hospitales, infraestructuras económicas" y ha asesinado a científicos, incluyendo un reciente bombardeo contra la televisión pública iraní en directo. "Este último ataque es un ejemplo de lo que el derecho internacional prohíbe", subrayó. Preguntado por Expósito sobre si ambos países están inmersos en una guerra abierta, Zabib respondió: "Podemos decir que estamos ante una guerra total del régimen sionista contra mi país".

"Detener al agresor acabaría con la guerra"

Ante la pregunta de cómo podría terminar este conflicto, el embajador iraní fue contundente: "Es muy fácil ponerle fin al conflicto, sería detener al que ha empezado esa agresión y la guerra se detendría". Asegura que Irán solo actúa en defensa propia y que, una vez finalizadas las hostilidades, "habrá que castigar al agresor y ofrecer garantías de que no pueda volver a cometer crímenes contra Irán o cualquier otro país de la región". Entre las medidas necesarias, mencionó que Israel debería "aceptar los daños causados y pagar por ellos".

Expósito recordó las declaraciones del embajador israelí en funciones en Madrid, quien justificó los ataques alegando que el Estado hebreo actuó en legítima defensa. Zabib lo desmintió rotundamente: "No existía ninguna amenaza por parte de Irán contra ese régimen ilegítimo. Todo lo que han dicho sobre objetivos militares es una mentira fea".

Sobre Trump, la mediación y el programa nuclear

El director de La Linterna planteó un panorama global convulso, preguntando si Donald Trump, quien ha mostrado cierta apertura hacia Irán en el pasado, podría actuar como mediador. El embajador iraní respondió con cautela: "Trump podría haber evitado esta agresión. No olvidemos que llegó al poder con el lema de 'no a la guerra'". Añadió que Estados Unidos, bajo cualquier administración, tiene la capacidad de frenar a Israel: "El régimen sionista no puede cometer una agresión así sin el apoyo de los Estados Unidos".

Sobre el programa nuclear iraní, Zabib insistió en su carácter pacífico y recordó que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha avalado su naturaleza en 15 informes consecutivos. Sin embargo, advirtió: "Si la otra parte ignora una solución negociada e incluso comete una agresión flagrante, nuestro pueblo tiene que tener todas las opciones sobre la mesa".

La entrevista cerró con una reflexión sobre la escalada de tensiones globales, en la que Zabib coincidió con Expósito en que el mundo se aleja de un orden basado en reglas. Pese a ello, reiteró la determinación de Irán de defenderse: "Tenemos suficiente capacidad para hacerlo, incluso en este nuevo contexto".