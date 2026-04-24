"El desastre de Chernóbil hizo caer a la Unión Soviética, demostró que el sistema no funcionaba bien, la gente perdió la confianza en el gobierno"

La guía turística e historiadora ucraniana, Alona Kibets, ha ofrecido un análisis detallado sobre las causas y consecuencias del accidente de Chernóbil en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito. Kibets, cuya familia reside cerca de la frontera con Rusia en una situación "mucho más complicada", ha subrayado que, a pesar de los continuos ataques de drones y explosiones, "seguimos luchando".

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Las claves del desastre nuclear

Alona Kibets, que ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar el suceso, ha explicado que el desastre se debió a una combinación de factores. Por un lado, existían defectos de diseño en el reactor RBMK que fueron un detonante inicial. Por otro, fue crucial la "violación de los protocolos por el personal", ya que los trabajadores "desactivaron sistemas de seguridad" durante un experimento fallido el 26 de abril de 1986. El accidente nuclear de 1986 sigue generando interés y debate.

Además de los fallos técnicos y humanos, Kibets ha señalado directamente al "sistema de gestión soviético" y su "cultura de ocultamiento de problemas". La presión por "realizar el experimento a cualquier costo" y la burocracia imperante llevaron a que la gente que trabajaba allí estuviera, "vamos a decir la verdad, mal preparada" para afrontar una prueba de esa magnitud.

Alamy Stock Photo Antigua noria en la ciudad fantasma de Pripyat. Consecuencias del accidente en la central nuclear de Chernóbil.

El principio del fin de la URSS

La experta sostiene la teoría de que el accidente fue una de las principales razones de la caída de la Unión Soviética. Según Kibets, "la gente perdió la confianza en el gobierno" al descubrir que se realizaban experimentos peligrosos sin informar adecuadamente a la población. Este evento, afirma, "demostró que el sistema no no funcionaba bien".

Lo que pasó con Chernóbil demostró que el sistema no funcionaba bien"

Esta pérdida de confianza generalizada fue, en su opinión, un catalizador que "provocó que en 1991 muchas repúblicas de la Unión Soviética recibieran independencia, se independizaran". El desastre no solo fue una catástrofe nuclear, sino también un punto de inflexión político que desmoronó la estructura del bloque soviético.

Chernóbil hoy: una zona herida

Sobre la situación actual, Kibets ha confirmado que la zona de exclusión ya no es accesible para el turismo. Antes de la invasión de 2022, se organizaban "muchas visitas guiadas", pero ahora "solamente periodistas pueden recibir un permiso especial". El futuro de la central nuclear sigue siendo incierto y de gran interés mediático.

Alamy Stock Photo Grúas industriales abandonadas en la zona de Chernóbil. Desastre de Chernóbil.

Aunque los niveles de radiación han disminuido considerablemente desde 1986, "la zona sigue siendo contaminada". La situación empeoró durante la invasión rusa, cuando las tropas tomaron el control del área el 24 de febrero de 2022. Los índices de radiación, aunque altos, no se consideran peligrosos para visitas controladas.

Las tropas rusas, que permanecieron en la zona durante 35 días, agravaron el riesgo radiológico. Según la experta, los soldados "cavaron la tierra, y eso provocó que el polvo radiactivo empezó a subir", un acto imprudente que removió terreno contaminado y elevó los niveles de partículas peligrosas en el aire.