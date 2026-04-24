Alfredo García, experto nuclear: "Usar Chernóbil como argumento para pedir el cierre de centrales como la de Almaraz es absurdo, es la número uno en seguridad y fiabilidad"

El divulgador y experto en energía nuclear, Alfredo García, ha analizado en el programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, con Ángel Expósito, las lecciones aprendidas cuatro décadas después del accidente de Chernóbil. García, que también es trabajador en una central, ha desmontado los argumentos que utilizan el desastre para atacar el parque nuclear español, asegurando que la comparación es "absurda".

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Lecciones de seguridad tras la catástrofe

García distingue dos ámbitos de aprendizaje tras el accidente. Por un lado, la seguridad nuclear interna, donde afirma que las centrales occidentales de 1986 ya contaban con medidas que Chernóbil no tenía. "Ya teníamos unos sistemas de seguridad activos, pasivos, teníamos edificios de contención que no tenía Chernóbil, es decir, estábamos preparados para evitar un accidente de ese tipo", explica. Por ello, considera que en ese aspecto "con Chernóbil no aprendimos nada", a diferencia de lo que ocurrió con los accidentes de Three Mile Island (1979) o Fukushima (2011).

Sin embargo, el experto subraya que sí se produjeron avances significativos en la gestión de la seguridad fuera de la central. Se aprendió sobre la necesidad de "informar a la población", realizar "medidas de radiación", analizar la dirección del viento y, sobre todo, preparar a los equipos de primera intervención. "Hay que preparar a los bomberos que acuden a una central nuclear para estar bien entrenados, al ejército cuando tiene que actuar, y de eso sí aprendimos muchísimo", detalla García sobre los protocolos actuales.

Alamy Stock Photo Máscaras antigás en una escuela de Pripyat, la ciudad vecina de Chernóbil.

Vergüenza ajena ante el debate político

Al ser preguntado por el debate antinuclear en España, a menudo avivado por el recuerdo de la catástrofe, el divulgador es tajante. "Sinceramente, cuando oigo hablar de los políticos y de los antinucleares citando a Chernóbil, siento vergüenza ajena realmente", confiesa. Critica que se utilice como ejemplo una central que "no tenía nada que ver con las centrales nucleares que ya teníamos en España en ese momento".

Siento vergüenza ajena realmente"

García profundiza en las diferencias, explicando que la planta ucraniana "estaba diseñada para producir plutonio para hacer bombas atómicas", carecía de un regulador nuclear independiente, de protocolos internacionales y de la formación adecuada para los operadores. Comparar aquello con la tecnología actual, insiste, es como si se usara el desastre del dirigible Hindenburg para prohibir los aviones modernos. El futuro de la central nuclear es hoy muy diferente.

Europa Press Vista de la central nuclear de Almaraz

Los residuos, un problema político y no técnico

Otro de los puntos calientes en el debate sobre la energía nuclear es la gestión de los residuos. Para Alfredo García, que lleva 28 años trabajando en el sector, la conclusión es clara: "Los residuos son un problema político, no son un problema técnico". Habla desde la experiencia de haber manejado personalmente estos materiales, desde su extracción del reactor hasta su almacenamiento en piscinas y contenedores.

Los residuos son un problema político, no un problema técnico"

El experto defiende que "los que conocemos cómo se gestionan los residuos radiactivos, sabemos que se gestionan con seguridad y responsabilidad". De hecho, recalca que "en la historia de la energía nuclear de España nadie ha sufrido daños por el manejo de los residuos radiactivos". Además, añade que toda esa gestión está financiada por las propias centrales, algo que, según él, no ocurre en prácticamente ninguna otra tecnología.

Finalmente, García aborda el uso de Chernóbil como argumento demagógico para pedir el cierre de centrales como la de Almaraz. "Utilizar el argumento de Chernóbil para cerrar las centrales nucleares es como si hoy en día utilizamos el Hindenburg para prohibir la construcción de aviones", reitera. Considera que el debate debe basarse en la tecnología actual y los datos, no en comparaciones infundadas.

En este sentido, el experto destaca que la central de Almaraz "está el número 1 del ranking mundial de seguridad y de fiabilidad", según la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés). Por todo ello, califica de "absurdo" no solo la comparación, sino también señalar a "la central número 1 del mundo de los 430 reactores que hay".