"Los índices de radiación en Chernóbil son altos pero no peligrosos; la pregunta es por qué no dejan volver a la gente allí, y es porque cultivarían huertos aunque lo prohibiesen"

Casi 40 años después del desastre nuclear, visitar Chernóbil es más complicado que nunca, pero no solo por la radiación. El periodista Ricardo Marquina, autor del documental "Memories from Chernobyl", ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' que la zona se ha convertido en un frente de guerra en Ucrania. "Ahora mismo con la guerra ya no se puede con esa facilidad", afirma Marquina, recordando que la central fue tomada por los rusos y que "el año pasado cayó un dron en el sarcófago que recubre el reactor número 4".

A pesar del conflicto, el acceso es posible con permisos especiales, principalmente para periodistas y expertos. La pregunta sobre el peligro de la radiación tiene una respuesta compleja. "Los indicios de radiación son altos, pero ya no son peligrosos" para estancias cortas, asegura Marquina, quien pasó una semana en la zona para su rodaje. "Pasé una semana durmiendo en un hostel a tres kilómetros del reactor y estoy perfectamente sano, espero", comenta.

Alamy Stock Photo Interior del museo de Chernóbil en Kiev

El peligro que esconde la tierra

Entonces, ¿por qué no se permite el regreso de la población a ciudades como Pripyat? La clave, según el periodista, está en la tierra. Las autoridades saben que los habitantes de la región "son tremendamente adictos a tener un huerto" y no podrían evitar consumir los productos cultivados en un suelo que sigue impregnado de radiación. "La única manera de evitar de que una Svetlana o un Dimitri no coman patatas de la tierra es simplemente no dejarlos estar", sentencia Marquina.

La única manera de evitar de que una Svetlana o un Dimitri no coman patatas de la tierra es simplemente no dejarlos estar" Ricardo Marquina Periodista

Este peligro latente en el subsuelo es la razón por la que actividades como la recolección de setas, una gran afición en los países eslavos, están completamente prohibidas. "Todo lo que se ha dado en la tierra continúa teniendo niveles de radiación peligrosos para nuestra salud", subraya el periodista. Por este motivo, los trabajadores que aún operan en la central lo hacen en rotaciones de mes y medio o tres meses para limitar su exposición.

Bielorrusia, la gran víctima silenciosa

Aunque el accidente ocurrió en Ucrania, la peor parte de la contaminación, arrastrada por el viento, cayó en la vecina Bielorrusia. La región de Gomel quedó casi completamente contaminada, un área hoy conocida como la reserva ecológica de Polesia, un territorio cerrado donde la fauna salvaje crece sin control. "El grueso de la contaminación por el viento cayó en la vecina Bielorrusia", explica Marquina.

En esta región, la prohibición de tener ganado choca con la realidad de zonas rurales muy pobres. Sus habitantes, con bajos salarios de trabajos públicos, a menudo crían gallinas u ovejas para subsistir. Como resultado, "siguen en un ciclo de consumo de productos contaminados desde hace 40 años", un drama que se perpetúa en el tiempo.

Siguen en un ciclo de consumo de productos contaminados desde hace 40 años" Ricardo Marquina Periodista

Este drama humano, recogido por la premio Nobel Svetlana Alexievich en su libro 'Voces de Chernóbil', sigue muy presente. Marquina confirma que "Bielorrusia fue la gran afectada" y que "el nivel de enfermedades oncológicas en niños sigue siendo más elevado que en cualquier lugar europeo". De hecho, asociaciones españolas como Ubicarte trabajaban hasta el inicio de la guerra para sacar a estos niños de las zonas contaminadas durante el verano.

El secretismo que pervive

El secretismo de la Unión Soviética que rodeó al accidente no ha desaparecido, sino que ha mutado. Según Marquina, el gobierno del dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, no proporciona cifras oficiales sobre enfermos o fallecidos en la región. "No se dan cifras de cuál es el número de decesos enfermos de esa región", lamenta el periodista.

Marquina relató su visita al principal hospital oncológico de Minsk en 2020, donde los médicos admitían la alta incidencia de cáncer infantil en Gomel, pero se esforzaban en "desligarlo del accidente de Chernóbil". La razón es que, oficialmente, la zona está declarada como limpia para poder explotar la tierra en granjas estatales. "Los bielorrusos están comiendo cereal contaminado", concluye Marquina.

El desastre se originó en la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la central explotó durante una prueba de seguridad. La Unión Soviética intentó ocultar la magnitud de la catástrofe, que solo reconoció 14 días después, tras saltar la alarma en Suecia. El accidente dejó una herida abierta y un número de víctimas aún por determinar, incluyendo a los 600.000 liquidadores que fueron enviados a contener la radiación, muchos de los cuales murieron poco después.