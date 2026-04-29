La declaración de Aldama destapa la "corrupción sistémica" desde la llegada del PSOE al poder: del "escalafón uno" de Pedro Sánchez a la ascendencia de Ábalos sobre María Jesús Montero

La undécima jornada del juicio por el caso Koldo ha quedado marcada por la [explosiva declaración del comisionista Víctor de Aldama], que durante casi nueve horas ha descrito lo que la periodista de El Mundo, Ángela Martialay, ha calificado como una "corrupción sistémica desde que el PSOE llegó al poder". En su confesión, Aldama ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "escalafón uno" de la trama y ha detallado la entrega de millones de euros en efectivo para una presunta financiación irregular del partido. Todos los frentes abiertos tras la confesión han sido analizados en el programa 'La Linterna' de COPE por la jefa de Tribunales, Patricia Rosety, la periodista de El Confidencial, Beatriz Parera, y la propia Ángela Martialay.

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Sánchez, en el 'escalafón uno' de la trama

Uno de los puntos más graves de la declaración ha sido la implicación directa del presidente del Gobierno. Según Aldama, Sánchez no solo estaba al tanto de todo, sino que era la figura principal en la jerarquía de la organización. "Sánchez era el 1 y Ábalos el jefe", ha afirmado, asegurando que el propio presidente le dio las gracias por lo que estaba haciendo tras conocerlo en un mitin del PSOE. La periodista Patricia Rosety ha destacado en COPE cómo Aldama "ha nombrado a Sánchez casi desde el inicio de la declaración" para colocarlo en la cúspide del poder en la trama. Esta confesión ha sacudido el panorama político.

Sí, hay una jerarquía, en este caso, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1"

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La reacción no se ha hecho esperar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado lo escuchado como "gravísimo" y ha retado a Sánchez: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces, no era una inventada". Por su parte, el presidente se ha defendido desde el Congreso acusando al PP de tapar sus propios escándalos de corrupción y asegurando que su ejecutivo actúa "con total contundencia" ante estos casos.

Millones en efectivo para financiar al PSOE

Aldama ha confesado haber entregado "entre 3 y 4 millones de euros" en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García a lo largo de los años. Según su relato, este dinero procedía de donaciones de constructoras que conseguían adjudicaciones públicas. "El partido necesitaba financiación y las empresas pagaban en efectivo", ha explicado Patricia Rosety, resumiendo la declaración del comisionista, quien ha detallado que el dinero se entregaba en lugares como el propio ministerio o la casa oficial del entonces ministro.

Hago entregas de dinero en efectivo en el ministerio y en la casa del señor José Luis Ábalos"

EFE El empresario Víctor de Aldama este miércoles en su declaración en la sede del Tribunal Supremo, donde tiene lugar el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama

El comisionista ha descrito el 'modus operandi' que le propuso Koldo García: "Vamos a presentarte constructoras (...) si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido". Aldama ha llegado a admitir que en una ocasión llevó 250.000 euros en una mochila. Las acusaciones sobre la financiación del PSOE han provocado una fuerte reacción del partido.

El PSOE ha respondido con un comunicado en el que tacha a Aldama de "mentiroso compulsivo" y ha anunciado que pedirá amparo al Tribunal Supremo. Sin embargo, la periodista Beatriz Parera ha restado importancia a esta maniobra, calificándola de "pataleta, pero sin ningún recorrido", ya que existe una pieza secreta en la Audiencia Nacional que investiga precisamente la posible financiación irregular del partido.

La ascendencia de Ábalos y la trama 'casposa'

La declaración también ha revelado detalles sobre las relaciones de poder dentro del Gobierno. Aldama ha hablado de la "ascendencia importante" que José Luis Ábalos tenía sobre la ministra María Jesús Montero. Ha reproducido unas palabras textuales que, según él, le dijo Koldo: "que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro". La periodista Ángela Martialay ha señalado que este tipo de revelaciones forman parte de "la parte más casposa de este caso".

En esa misma línea, Aldama ha relatado cómo organizó un encuentro con "señoritas" para Ábalos durante un viaje a México porque el ministro "necesitaba desconectar". Además, ha salpicado a otras figuras políticas como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, asegurando que aceptaron las mascarillas de su empresa cuando presidían Baleares y Canarias. También ha mencionado el viaje de Delcy Rodríguez, afirmando que se hizo con el consentimiento de Sánchez.

El juicio continuará con las esperadas declaraciones de Koldo García y, finalmente, de José Luis Ábalos. La periodista Beatriz Parera ha destacado la actitud de ambos durante la sesión, describiendo su risa como "cómplice, incluso recordando viejos momentos", lo que le ha resultado más confirmatorio que las propias palabras de Aldama. Aunque la credibilidad del comisionista está en entredicho por su confesión para rebajar su pena, Ángela Martialay ha recordado que sus testimonios anteriores ya han servido para abrir nuevas líneas de investigación, por lo que el caso promete desvelar aún más capítulos.