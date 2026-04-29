Aldama señala a Sánchez y a la financiación del PSOE

Después de la contundente declaración del teniente coronel Balas, de la UCO, en esta jornada crítica del juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo la comparecencia de Víctor de Aldama no ha defraudado. En su declaración ha ido detallando paso por paso la supuesta trama de corrupción a través no sólo de su relación con los imputados José Luis Ábalos y Koldo García. En su declaración, que tendrán que valorar los magistrados del Supremo, ha dado un paso más al señalar a Pedro Sánchez y a la financiación del PSOE, que en este momento es objeto de una pieza separada en la Audiencia Nacional. Según Aldama, Koldo le pidió que fuere el nexo con las constructoras para que donasen en efectivo al partido.

Víctor de Aldama ha aparecido en el estrado como el empresario clave de una organización criminal cuyas actuaciones no eran desconocidas por el presidente del Gobierno, según le refería a él Koldo García cuando le aseguraba que "el presidente todo lo que hacemos lo tiene claro y lo sabe; estaba al tanto de todo". Según el testimonio de Aldama, el Ministerio de Transportes, cuyo titular era Ábalos, era el centro de operaciones delictivas.

Esta declaración es demoledora para Pedro Sánchez, que se ve directamente señalado, y para el PSOE. Naturalmente, no basta la palabra de Aldama y los jueces deberán valorar el conjunto de pruebas y testimonios para llegar a un veredicto y abrir, en su caso, nuevas vías de investigación. Pero tampoco basta repetir, sin más, que todo esto es fango, como se hace desde Ferraz y Moncloa. La responsabilidad política sigue llamando a la puerta.