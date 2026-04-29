Víctor de Aldama revela en el Supremo su encuentro con Sánchez: "Sé perfectamente lo que estás haciendo"

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo en el marco de la investigación del caso Mascarillas. Durante su interrogatorio, ha ofrecido un relato pormenorizado sobre cómo estableció su relación con el entonces ministro José Luis Ábalos y con su asesor Koldo García, además de desvelar un encuentro personal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El inicio de la conexión con el poder

Aldama ha explicado que su primer contacto en el círculo socialista fue a través de su hermano, Rubén Aldama, quien trabajaba en Fomento. Fue él quien le presentó a Koldo García, y este, a su vez, le abrió las puertas para conocer a José Luis Ábalos. Según su testimonio, esta conexión se produjo apenas dos meses después de la llegada de Pedro Sánchez al poder. El empresario ha reconocido que sintió que tenía una oportunidad y alardeó de ello ante otros empresarios.

El encuentro con Pedro Sánchez

Uno de los momentos más relevantes de su declaración ha sido el relato de cómo conoció a Pedro Sánchez. Ocurrió durante un mitin de la candidatura de Pepu Hernández en Madrid, donde Koldo García se lo presentó. Al finalizar el acto, Aldama tuvo un breve encuentro a solas con el presidente, en presencia únicamente de Koldo, después de que la persona de seguridad que acompañaba a Sánchez abandonara la sala.

Según ha relatado Aldama, el presidente del Gobierno le dijo: "muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo, y simplemente quería darte las gracias". Tras estas palabras, Koldo les hizo una fotografía y un breve vídeo. El empresario ha insistido en que no habló "absolutamente nada más con el presidente".

Sé perfectamente lo que estás haciendo, y simplemente quería darte las gracias"

Reacciones y otros detalles de la trama

Durante la declaración, Aldama también ha compartido detalles sobre la estrecha relación entre Koldo y Sánchez, afirmando que Koldo "llama Pedro a Sánchez" y que le confesó que "le debía mucho". Mientras Aldama ofrecía estos detalles, tanto Ábalos como Koldo, presentes en la sala, se han reído y han tomado notas desde el estrado.

Finalmente, el empresario ha mencionado un episodio sobre una cena en un restaurante a la que "se traen a unas señoritas" que, posteriormente, "se van con Ábalos", añadiendo un elemento más a la presunta trama de corrupción y favores.