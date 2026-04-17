Carmen Rodríguez, misionera española en Camerún: "Quisieron llevarme a la cárcel por curar a un enfermo que terminó huyendo; si yo me voy, ¿qué pasa con esta gente?"

La misionera española Carmen Rodríguez, una religiosa gallega de las Siervas de María, ha compartido su sobrecogedor testimonio en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito. Licenciada en enfermería, ha dedicado los últimos 24 años de su vida a los más pobres y enfermos en Camerún, trabajando en el hospital Santa María Soledad de Bamenda, una de las ciudades anglófonas más afectadas por un conflicto armado olvidado.

La situación en la capital de la región, Bamenda, es de una calma tensa. "Está más tranquila, pero seguimos los lunes con lo que se llama el toque de queda, que no se puede circular", ha explicado la misionera. Este conflicto también ha afectado gravemente a la educación, pues los niños "han estado sin colegio 4 años, pero todavía ahora no pueden llevar los uniformes".

Amenazada por curar a los heridos

En su labor como enfermera, la hermana Carmen atiende a heridos de todos los bandos, una neutralidad que le ha generado "muchos problemas" con las autoridades. "Las fuerzas armadas del país no querían que atendiéramos a los heridos del otro bando", ha relatado. A pesar de sus intentos por explicar su ética profesional, la presión ha sido constante: "para nosotros un herido y un enfermo es un enfermo, no importa la clase social, religión, política o ideologías".

Quisieron llevarme a la cárcel por curar a un enfermo que terminó huyendo"

La situación llegó a un punto crítico cuando las autoridades le exigieron por carta que entregara a los pacientes una vez recuperados. Tras la huida de uno de ellos, la amenazaron directamente: "Me dijeron: 'tienes que cumplir con los años de cárcel de este enfermo, porque lo has dejado escapar del hospital'". La misionera ha narrado el tenso episodio: "Me dijeron, 'pues tienes que ir a la cárcel por él'".

Sor Carmen Rodríguez vacuna a un niño en Camerún

Ante la amenaza, pidió hablar con el obispo, pero sus captores se ofrecieron a llevarla "en uno de nuestros tanques al obispado", aunque finalmente desistieron. "Al final, a mí me mandaron a mi casa, pero cogieron al médico, y luego por la tarde tuve que ir otra vez a declarar", ha concluido la religiosa, que zanjó el asunto afirmando tener "una cita con el obispo".

¿Qué pasa con esta gente?

A la pregunta de por qué permanece en un lugar tan peligroso, Carmen Rodríguez ha confesado haber pasado "mucho miedo", sobre todo al sentir las bombas cerca. Sin embargo, su vocación la mantiene firme: "Pero digo, si yo me voy, ¿qué pasa con esta gente?. Esta gente no se puede ir a ningún lado, y eso fue lo que me ha mantenido aquí". Su labor, como la de tantas otras misioneras, es clave para reconstruir una sociedad donde reinan la paz y la reconciliación.

Si yo me voy, ¿qué pasa con esta gente"

La misionera coincide en que la emigración se combate "en origen", y aunque reconoce que "es un instinto humano escaparte de lo que te desborda", afirma que hay "otra fuerza interior que te hace que permanezcas aquí, al lado de los que te necesitan". "Para eso soy misionera", ha sentenciado.

El mensaje del Papa, un soplo de esperanza

En medio de esta difícil realidad, el reciente viaje del Papa León XIV a Camerún ha supuesto un gran aliento. Carmen Rodríguez pudo escucharlo en la catedral y ha destacado su "serenidad y, a la vez, su firmeza". El momento más emotivo para ella fue cuando el Pontífice "proclamó con voz fuerte: 'proclamo la paz'". Unas palabras que, según ha dicho, le "llegaron al corazón".

EFE El Papa León XIV (i) tiene un encuentro con estudiantes y profesores universitarios de la Universidad Católica de África Central en Douala, Camerún

De su discurso, la misionera también ha resaltado una frase que le impactó profundamente y que resume la necesidad de reconciliación en el país: "Tenemos que mirarnos a los ojos y descubrir que somos hermanos".