León XIV llama a Camerún a superar las tensiones que lastran al país:“Hoy y no mañana ha llegado el momento de reconstruir una sociedad en la que reinen la paz y la reconciliación”

En una multitudinaria misa celebrada en el aeropuerto internacional de Bamenda, antes de emprender su regreso a Yaundé, León XIV ha llamado a la reconciliación, la justicia social y la esperanza activa. Ante los fieles presentes en la Eucaristía, el Pontífice se ha presentado como “peregrino de paz y de unidad”, y ha denunciado las problemáticas que afectan al país.

En el centro de su homilía, León XIV ha descrito los desafíos que enfrenta Camerún, entre los que ha destacado la pobreza creciente, agravada por la crisis alimentaria, así como la corrupción “moral, social y política” que obstaculiza el desarrollo institucional. También ha hecho referencia a las deficiencias en los sistemas educativo y sanitario, y a la migración masiva de jóvenes que buscan oportunidades en el extranjero.

A esta situación se suma la explotación externa del continente africano: “Aquellos que, en nombre de la ganancia, siguen entrometiéndose para explotarlo y saquearlo”. En este sentido, el Papa ha advertido de que este conjunto de dificultades puede llevar al desaliento colectivo: “Todo esto nos expone a sentirnos impotentes y debilitar nuestra confianza”. Sin embargo, lejos de quedarse en el diagnóstico, plantea un llamado urgente a la acción.

“Hoy y no mañana, ahora y no en el futuro, ha llegado el momento de reconstruir”, ha subrayado el Pontífice, añadiendo que esta reconstrucción debe basarse en la unidad, comparándola con un “mosaico” que integra la diversidad y riqueza del país.

“La Palabra de Dios abre espacios nuevos y genera transformación y sanación”

El Pontífice ha invitado a superar la resignación, señalando que incluso en situaciones prolongadas de crisis existe el riesgo de perder la esperanza. Frente a ello, propone redescubrir el dinamismo transformador de la fe: “La Palabra de Dios abre espacios nuevos y genera transformación y sanación”.

Para ilustrar esta idea, ha recordado el testimonio de los Apóstoles, quienes, pese a las amenazas, proclamaron su fe con valentía: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. Una obediencia, recalca, que no limita la libertad, sino que la fortalece, al permitir que la vida se oriente hacia el bien.

“Sólo Dios libera; sólo su Palabra abre caminos de libertad”

Otro de los ejes del mensaje ha sido la necesidad de un discernimiento profundo en la vivencia religiosa. León XIV alerta sobre el riesgo de mezclar la fe cristiana con prácticas esotéricas o intereses ajenos al Evangelio: “Sólo Dios libera; sólo su Palabra abre caminos de libertad”.

De ahí que el obispo de Roma haya animado a promover una auténtica inculturación del Evangelio, que respete las tradiciones locales sin perder la esencia del mensaje cristiano. Asimismo, ha agradecido el papel de sacerdotes, misioneros y laicos como “fuente de consuelo y esperanza” en medio de las dificultades.

El Papa ha concluido su homilía con un mensaje de cercanía espiritual, asegurando su oración constante por el pueblo camerunés y encomendándolo a la Virgen María.