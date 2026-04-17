Hacienda se queda 300 euros más de tu sueldo por esta decisión del Gobierno: "Te suben el sueldo por la inflación, pero terminas pagando más impuestos"

En plena campaña de la Renta, la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF para ajustarlo a la inflación vuelve a centrar el debate. Esta medida, según un informe del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF), supondrá que la factura sobre el contribuyente se eleve en unos 12.000 millones de euros que pasarán de los bolsillos de los ciudadanos a las arcas de Hacienda.

La cuestión ha sido analizada en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja y la experta en economía Victoria Ballesteros.

¿Qué significa deflactar el IRPF?

Tal como ha explicado Ballesteros, deflactar consiste en "adaptar el impuesto a la subida de los salarios y al incremento de los precios". Si no se realiza este ajuste, una subida de sueldo no se traduce en una mejora equivalente en la capacidad adquisitiva del ciudadano.

El resultado es que, aunque parezca que se gana más, se puede estar perdiendo dinero al cambiar de tramo en el impuesto, un efecto conocido como progresividad en frío.

Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF, ha señalado que cuando a un ciudadano le suben el sueldo, lo correcto sería deflactar la tarifa del IRPF. "Si no se desfacta la tarifa, al final esa subida por la inflación hace que pagues más impuestos", ha afirmado.

Según Gimeno, esta corrección técnica debería aplicarse todos los años, tanto en la tarifa como en los mínimos personales y familiares, para evitar esta subida silenciosa de impuestos.

Al final esa subida por la inflación hace que pagues más impuestos" Rubén Gimeno Secretario técnico del REAF

El impacto real en tu bolsillo

La experta Victoria Ballesteros ha puesto cifras a este sobrecoste. Para un sueldo de 25.000 euros anuales, no deflactar el IRPF supone pagar alrededor de 250 euros más al año.

A. Perez Meca El ministro de Hacienda, Arcadi España

A medida que el sueldo aumenta, el impacto es mayor: para un salario de 30.000 euros, el coste adicional que se queda Hacienda puede rondar los 350 euros anuales. Este es un dinero que, en lugar de compensar el encarecimiento de la vida, va directamente a la recaudación fiscal.

Este efecto se produce por la estructura del IRPF, que funciona por tramos. Como hemos recordado en 'Mediodía COPE', no todo el sueldo paga lo mismo. Por ejemplo, para un sueldo de 25.000 euros, los primeros 12.450 euros tributan al 19%, la parte hasta 20.200 euros lo hace al 24%, y el resto ya se grava al 30%. Al recibir una subida salarial para compensar la inflación, parte del sueldo puede saltar a un tramo superior, donde el porcentaje de retención es más alto.

Esta situación genera una tensión en el mercado laboral. Como ha apuntado Pilar García de la Granja, el trabajador pide subidas de sueldo porque no llega a final de mes, pero el empresario también enfrenta costes crecientes, ya que su aportación por cada empleado ronda el 36% del sueldo bruto. "Tienes enfadado al empresario, al trabajador y solo gana Hacienda", ha concluido.