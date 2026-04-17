El emotivo encuentro de León XIV con los niños enfermos de Camerún: "El Papa abrazó el sufrimiento tanto de niños como de adultos"

León XIV ha vivido momentos muy emotivos e inolvidables en su visita a los niños hospitalizados en el centro 'San Paúl' de la ciudad camerunesa de Duala, hasta donde se ha desplazado el Papa este viernes, 17 de abril.

Durante el encuentro privado con los niños ingresados en el hospital, el Pontífice ha tenido oportunidad de dedicarle algunas palabras y acariciarles para ofrecerles consuelo, así como a sus familiares.

Además, el Santo Padre ha insuflado ánimos al personal sanitario del hospital, que trabajan en una situación muy precaria por la falta de recursos.

"El Papa abrazó el sufrimiento tanto de niños como de adultos"

Acompañado por el director de 'San Paúl', León XIV recorrió varios departamento y después de un momento de reflexión en la capilla, el Pontífice se detuvo en el patio para saludar brevemente al personal y a algunos pacientes "expresando su esperanza de que la visita fuera un signo de consuelo en sus vidas" e impartió su bendición a todos los presentes.

"Algunos pacientes hoy pudieron estrechar la mano del Papa, quien, con una ternura conmovedora, abrazó el sufrimiento tanto de niños como de adultos. Su bendición se extendió a todos, incluyendo a las familias presentes, antes de saludar a cada paciente individualmente”, han explicado los medios vaticanos.

Al finalizar la visita, partió hacia el aeropuerto para regresar a Yaundé, donde se reunió con estudiantes y académicos de la Universidad Católica de África Central.