El Papa León XIV ha aterrizado en Yaundé, la capital de Camerún, en la tercera jornada de su histórico viaje de 11 días a África. Tras su paso por Argelia, el Pontífice ha llegado a un país marcado por la violencia, donde planea continuar difundiendo su mensaje de paz y unidad. Durante el vuelo, el Papa compartió sus impresiones con los periodistas de una forma cercana y personal, en lugar de realizar una declaración institucional.

En estas conversaciones, abordó las recientes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según explicó la corresponsal de COPE y TRECE en el Vaticano, Eva Fernández, en el programa 'El Cascabel' de TRECE, el Papa gestiona estos ataques con una libertad extraordinaria y ha optado por un diálogo de "tú a tú" para responder a las preguntas de la prensa.

El 'efecto Trump'

Lejos de amedrentar al Pontífice, las críticas de Trump han tenido un efecto inesperado. Para la periodista Eva Fernández, que acompaña al Papa en su viaje, "sin darse cuenta, Trump ha sido un trampolín para que se multiplique el mensaje del Papa León por todo el mundo". Esta repercusión ha sido tal que incluso el presidente de Camerún, Paul Biya, ha querido mostrar su apoyo explícito al Papa.

Vatican Media León XIV aterriza en Camerún para llevar su mensaje de paz al corazón de los conflictos de África

Durante la visita de cortesía, el mandatario camerunés, que lleva más de 40 años en el poder, pronunció un discurso en el que aseguró que "Camerún está con el Papa León y con su mensaje de paz". Según Fernández, este gesto demuestra cómo "la diplomacia exterior del Papa León se ha multiplicado gracias a Trump", un resultado que probablemente no esperaba el presidente estadounidense.

África, un tablero geopolítico

La elección de África para este largo viaje no es casual. Como recordó el propio Pontífice, fue su "primer viaje programado y deseado". Un "papa misionero escogió el continente africano", subrayó la corresponsal, para poner el foco en una región marcada por la desigualdad y los conflictos abiertos. Desde el inicio de su pontificado, la paz y la unidad han sido los ejes de su mensaje.

El continente africano es actualmente un "teatro de varios conflictos", como explicó en el mismo programa Dagauh Komenan, doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El experto citó los casos de Sudán o la República Democrática del Congo, y advirtió que el crecimiento económico del continente "no es para nada inclusivo, porque solamente beneficia a una pequeña élite", mientras las grandes potencias como China, Rusia y Estados Unidos compiten por la influencia.

El Papa León XIV habla con la prensa en el avión papal

El papel unificador de la Iglesia

Uno de los momentos clave del viaje tendrá lugar este viernes, cuando el Papa se desplace a Bamenda, en el norte del país. Esta región sufre un grave conflicto desde 2016 entre la mayoría francófona y la minoría anglófona, que se considera discriminada. La violencia ha provocado cerca de 300.000 desplazados en lo que se considera uno de "esos conflictos eternos que nos importan poco", afirmó Fernández. Allí, el Papa celebrará un encuentro por la paz y una misa.

En este contexto, la Iglesia católica emerge como un "artífice de unidad, de tender puentes y de paz". Su labor social es fundamental en todo el continente, gestionando orfanatos, hospitales y centros de reconciliación. Como ejemplo, la corresponsal citó la visita del Papa a un orfanato con 62 niños en Yaundé o su encuentro con las misioneras agustinas en Argelia, que siguen trabajando por "aunar, reunirse con jóvenes, quererlos y escucharlos".