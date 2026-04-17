Los sindicatos confirman huelga para el próximo puente de mayo en las gasolineras: "Es el momento en el que más daño pueden hacer"

Los sindicatos UGT, FICA y CC.OO. han convocado una huelga en las estaciones de servicio de toda España para los próximos jueves 30 de abril y domingo 3 de mayo, coincidiendo con la operación salida y llegada del puente por el 1 de mayo. El objetivo es forzar un avance en las negociaciones del convenio colectivo del sector, actualmente estancadas tras tres meses de diálogo, una situación analizada en el programa 'La Linterna' de COPE.

En el espacio 'Clases de Economía', la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, ha explicado junto a Alberto Escalante que la elección de las fechas no es casual. Según Gómez, los sindicatos buscan ejercer la máxima presión posible: "lógicamente, cuando más presión pueden hacer es en el momento en que más daño pueden hacer a los clientes".

Cuando más presión pueden hacer es en el momento en que más daño pueden hacer a los clientes"

Un convenio digno como principal reclamo

La huelga se desarrollará de forma parcial el jueves 30 de abril, entre las 12:00 y las 16:00 horas, y se extenderá durante toda la jornada del domingo 3 de mayo. La reivindicación principal de los sindicatos es un "convenio digno" que incluya un incremento salarial mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía ligada al IPC real más un 0,5%, además de mejoras en la conciliación y reducción de jornada.

EFE Precios en una gasolinera de Toledo

Las organizaciones sindicales han calificado la actitud de la patronal en la mesa negociadora como "inaceptable". Denuncian que, tras lograr avances parciales, las empresas han retrocedido al retirar propuestas y presentar una oferta económica "claramente regresiva", lo que supone, a su juicio, "una falta de respeto a la negociación colectiva".

Una falta de respeto a la negociación colectiva"

Precios disparados y pérdida de poder adquisitivo

El principal punto de conflicto es la intención de la patronal de limitar la subida salarial vinculada al IPC sin garantizar el poder adquisitivo. Los sindicatos consideran que es "un ataque directo a las plantillas del sector", especialmente en un contexto donde los precios de los combustibles siguen disparados.

UGT Un coche repostando gasolina en una gasolinera

Esta situación genera una paradoja, como la que vive este camionero internacional en España con el combustible, mientras las empresas registran beneficios y los trabajadores ven mermados sus salarios. Todo ello en medio del debate sobre si el combustible 'low cost' es igual que el de las grandes marcas.

Ante este escenario, Yolanda Gómez expresó su deseo de que las partes lleguen a un acuerdo: "confiemos en que haya un acuerdo antes", para evitar que los paros perjudiquen a los muchos ciudadanos que "saldremos de las grandes ciudades" durante el puente.