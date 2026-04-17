Pinto, analista de mercados: "Al inicio de la semana que viene seguramente veamos una apertura positiva de las bolsas tras la reapertura de Ormuz"

La reapertura del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos ha revitalizado por completo a los mercados. Esta noticia, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por el presentador Alberto Escalante, la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, y el analista de mercados de XTB, Manuel Pinto, ha provocado una reacción inmediata y previsible: el desplome del precio del petróleo en más de un 10%.

El barril de Brent, la referencia en Europa, ya ronda los 90 dólares, su cifra más baja desde que se anunciara el alto el fuego y muy cerca de los datos que marcaba antes de comenzar el conflicto, cuando rozaba los 80 dólares. En la misma línea, el West Texas ha corregido otro 11%, cayendo por debajo de los 85 dólares, una cota que no se veía desde mediados de marzo. Como ha explicado el analista Manuel Pinto, si esta bajada continúa, las consecuencias son positivas para todos.

Empezamos a tener ya menos consecuencias en nuestro día a día, menos consecuencias en la inflación, menos consecuencias en el gas, en los alimentos"

Según Pinto, "que el precio del barril disminuye, como estamos viendo con correcciones de hasta el doble dígito en la sesión de hoy, empezamos a tener ya menos consecuencias en nuestro día a día, menos consecuencias en la inflación, menos consecuencias en el gas, en los alimentos y, por tanto, en la partida o en la cesta de la compra y en decisiones de política monetaria más flexibles por parte de los bancos centrales".

Europa Press Un buque de carga navega por el estrecho de OrmuzEuropa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi29/4/2024

Optimismo en las bolsas mundiales

Los mercados bursátiles también han reaccionado con euforia. Wall Street ha cerrado con subidas cercanas al 2% en sus principales índices, con el Nasdaq tecnológico mostrando un "optimismo mayúsculo". A pesar de la incertidumbre sobre la duración de la tregua, ya que Irán ha mostrado reticencias a un alto el fuego permanente, las bolsas europeas también han cerrado la semana al alza.

Los índices de Alemania, Francia e Italia han repuntado cerca de un 2%, mientras que el IBEX 35 español se ha anotado una ganancia del 2,18%, rozando los 18.500 puntos básicos, su máximo histórico, y encadenando su cuarta semana consecutiva de subidas. Manuel Pinto destaca que la reacción es "muy positiva" y está liderada "por empresas de consumo discrecional, por empresas del sector turismo o incluso por valores tecnológicos".

Al inicio de la semana que viene seguramente veamos una apertura positiva en los principales indicadores europeos"

La confianza es tal que los expertos vaticinan que la tendencia alcista continuará. "Al inicio de la semana que viene seguramente veamos una apertura positiva en los principales indicadores europeos", ha asegurado Pinto. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ha señalado que "los mercados son los más optimistas" y creen que el estrecho no podía permanecer cerrado, ya que a Europa le haría mucho daño, una visión que ha dado la razón a los inversores.

Interior de la Bolsa de Madrid

El alivio es palpable, especialmente después de que la Agencia Internacional de la Energía advirtiera que Europa solo tenía "combustible para unas semanas". La preocupación por el encarecimiento de los costes energéticos y los riesgos de suministro de componentes como los chips era elevada entre las empresas. Por ello, se considera que el estrecho de Ormuz es un punto estratégico vital para la economía global.

El oro y el Bitcoin también se disparan

El optimismo se ha contagiado a otros activos. El oro y la plata han recuperado los niveles de hace un mes, borrando las pérdidas sufridas desde el inicio del conflicto (6% y 11% respectivamente). Ambos metales preciosos acumulan un alza interanual del 46% en el caso del oro y del 149% en el de la plata.

Por su parte, el Bitcoin ha sido otro de los grandes beneficiados, con una subida de casi el 5% en las últimas horas que lo sitúa en los 80.000 dólares. Esta criptomoneda, que llegó a un máximo de 126.000 dólares, había perdido un 40% de su valor en los últimos meses. Yolanda Gómez ha apuntado que, si bien las criptomonedas "son activos muy volátiles", lo más curioso del momento actual es que suben a la vez los activos de riesgo, como la bolsa, y los valores refugio, como los metales preciosos.