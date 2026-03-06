Alexandra (57), desempleada: "Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros no es nada, no es el dinero en sí, trabajo desde los 18"

El programa La Linterna de COPE ha contado el caso de Alexandra, una mujer de 57 años que es el ejemplo de un problema cada vez más extendido en España. Con una sólida carrera que mezclaba la cooperación internacional con la comunicación, dominio de seis idiomas y una vasta experiencia, su perfil parecía indispensable. Sin embargo, al cumplir los 50, su empresa decidió prescindir de sus servicios, un despido que, como ella misma relata, le hizo sentir que "el mundo se le caía encima". Su historia completa sobre el edadismo en España se puede escuchar en el programa de COPE.

Tras años de búsqueda infructuosa, sintiéndose "invisible" para la sociedad, Alexandra expone la cruda realidad de su situación económica y anímica. "Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros no es nada, y no es el dinero en sí. Yo lo que quiero es estar en activo. Yo soy una persona que trabajo desde los 18 años", afirma con rotundidad. Su principal preocupación no es solo la inestabilidad económica, sino la necesidad de sentirse útil y activa antes de una jubilación que aún ve lejana.

El edadismo, un problema de salud mundial

La historia de Alexandra no es un caso aislado. En España, forma parte de las 540.000 personas de más de 55 años que están en paro oficialmente. Las cifras revelan la magnitud del problema: casi 3 de cada 10 desempleados tienen más de 50 años, y uno de cada cuatro parados de larga duración se encuentra en la última etapa de su carrera. Esta discriminación por edad, conocida como edadismo, es una preocupación creciente para organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS lleva años advirtiendo sobre las graves consecuencias del edadismo. Según la doctora Vania de la Fuente Núñez, quien lideró una campaña mundial contra este fenómeno, esta discriminación "está muy estrechamente relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar cuando somos mayores". De hecho, la OMS calcula que cerca de 6 millones de casos de depresión en el mundo son atribuibles al edadismo, que también se asocia a una peor salud física, un mayor riesgo de aislamiento social y una menor calidad de vida.

El edadismo está asociado a una muerte más temprana"

Los 'yold': desmontando mitos en la empresa

En el entorno corporativo, la juventud a menudo se percibe como sinónimo de productividad, mientras la madurez se asocia a la debilidad. Sin embargo, Guido Stein, autor de "La edad y el oficio", acuña el término Yold (del inglés Young and Old) para describir a una generación que ronda los 60 años pero mantiene niveles de actividad y capacidad comparables a los de personas más jóvenes. El caso de José Miguel, despedido con más de 60 años y ahora jefe de un proyecto millonario en una empresa tecnológica, desmonta los mitos sobre el talento senior.

Stein señala la hipocresía del discurso empresarial, que alaba la experiencia pero en la práctica pone barreras. "Hay un discurso acerca del talento senior, de la experiencia, [...] pero la realidad es que es muy difícil hacerles hueco estable", explica. Entre las razones no declaradas, pero existentes, para no contratar a perfiles mayores se encuentran la supuesta resistencia a la innovación, ser más caros o tener menos energía, prejuicios que chocan con el valor real que aportan.

Emprender como respuesta a la discriminación

Ante las puertas cerradas del mercado laboral, muchos profesionales senior han optado por tomar las riendas. Es el caso de Julio, un ingeniero con 25 años de experiencia que, tras un ERE, creó su propia empresa de salsas picantes. "Hay que fomentar el talento siempre, generar oportunidades, y para eso, emprender es una opción, pero también las empresas que entiendan que puede haber intraemprendedores", reflexiona Julio, cuya experiencia en una multinacional le ha sido clave para exportar su producto.

De forma similar, Martina, tras años dirigiendo áreas de Recursos Humanos, se vio al otro lado de la mesa y decidió emprender ayudando a otras empresas a gestionar su personal. Su objetivo es "darle visibilidad al tesoro que supone la gente senior, con esa sabiduría que lleva". Matilde Pelegrí, presidenta de la fundación Mayores de Hoy, refuerza esta idea, afirmando que la sociedad española, con más de 20 millones de personas mayores de 50 años, no puede ignorar ese valioso capital.

Una sociedad no se puede permitir el lujo de prescindir del conocimiento y de la experiencia de 20 millones de personas"

El edadismo se presenta como una barrera laboral anacrónica en una sociedad cada vez más longeva. El fenómeno Yold demuestra que trabajar no es solo una cuestión de edad, sino de talento, experiencia y actitud. Como apuntaba el maestro Luis del Val en "La Linterna", despreciar a una persona por su edad es un derroche, sobre todo cuando mantiene en forma "los músculos de la mente, es decir, la inteligencia".