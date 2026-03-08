Valverde analiza la polémica con Cubarsí en el Athletic-Barça: "No era una jugada en la que Iñaki Williams se fuera a quedar solo con el portero"

La derrota del Athletic Club ante el FC Barcelona en San Mamés (0-1) ha estado marcada por una jugada polémica en la segunda mitad. El entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, ha valorado la acción con una mezcla de resignación e ironía tras el encuentro.

La acción que pudo ser roja

La controversia se desató tras un pase en profundidad hacia Iñaki Williams que lo dejaba en una posición ventajosa. Sin embargo, el delantero no pudo controlar el esférico tras una falta de Pau Cubarsí. El colegiado, José Luis Munuera Montero, resolvió la jugada mostrando tarjeta amarilla al joven central del Barça al considerar que el portero Joan García llegaba al balón.

Imagen de la jugada polémica de Cubarsí e Iñali Williams en el Athletic-Barça

La visión de los expertos

Desde 'Tiempo de Juego', el especialista arbitral Pedro Martín y Paco González compartían que la acción "sería roja si hubiera control de balón o posibilidad manifiesta de gol, o que fuera a posta lo que ha hecho Cubarsí".

Por su parte, Ernesto Valverde ha ofrecido su particular visión de la jugada, reconociendo que el portero tenía la situación controlada. "No era una jugada en la que Iñaki se iba a quedar solo con el portero", admitió. Sin embargo, el técnico cerró su análisis con una frase cargada de ironía sobre las decisiones arbitrales: "Lo mismo que digo siempre, que siempre lo veo todo a mi favor".