Giménez y la surrealista anécdota de la paloma en el Atlético-Real Sociedad: "¿En serio que se estaba parando el partido por la paloma?"

El partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Metropolitano ha deparado una de las imágenes de la jornada. Sobre el minuto 17, una paloma ha recibido un fuerte pelotazo en una acción ensayada. El animal ha quedado inmóvil en el césped hasta que José María Giménez la ha retirado para poder continuar con el juego.

El propio jugador ha explicado la surrealista secuencia tras el partido. "Le pregunto al árbitro qué era lo que estaba pasando y me dijo que era por la paloma", ha comentado el central. Su sorpresa fue mayúscula, tal y como ha relatado: "Le digo, en serio que está parado el partido por la paloma, y nada, fui y la saqué para seguir jugando".

Giménez ha confesado su desconcierto inicial: "No sabía por qué se había parado el partido". Además, ha mostrado su preocupación por el estado del ave: "ojalá que no se haya hecho mucho daño, que le habían pegado un buen pelotazo".

Un ensayo de final con victoria rojiblanca

La anécdota ha puesto la nota de color a un choque trepidante que servía como simulacro de la final de la Copa del Rey. El partido ha comenzado con un ritmo muy alto, con un gol de Alexander Sorloth en el minuto 5 para la Real Sociedad y la rápida respuesta de Carlos Soler para el Atlético en el minuto 9.

Tras el descanso, Nico González y Mikel Oyarzabal han intercambiado goles, pero ha sido otro tanto de Nico González en el minuto 81 el que ha sentenciado el marcador. La victoria por 3-2 afianza al Atlético de Madrid en las posiciones de la Liga de Campeones.