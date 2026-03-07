Dani Senabre abre el debate en el Barça: "¿Cuándo vuelva De Jong está por delante de Marc Bernal?"

A finales de febrero, el Barcelona confirmó que el jugador neerlandés Frenkie de Jong cayó lesionado por una rotura en el bíceps distal de la pierna derecha y estará de baja entre cinco y seis semanas, perdiéndose al menos siete encuentros.

EFE Frenkie de Jong se perderá el próximo mes de competición por lesión.

La sorprendente irrupción de Bernal

Y es que el nivel de Marc Bernal tras la baja de su compañero no ha pasado desapercibido para nadie. Tras un mes de febrero espectacular, Marc Bernal se ha ganado los elogios de la afición y del propio técnico, que lo situó por encima de Casadó.

Esta circunstancia ha avivado un debate en el entorno azulgrana, lanzado por el periodista Dani Senabre en el programa 'Tiempo de Juego'. Senabre plantea si, con la vuelta de todos los efectivos, el joven Marc Bernal podría estar por delante de De Jong en el once titular.

EFE Cubarsi y Marc Bernal celebran el tercer gol del Barcelona al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

De Jong, siempre bajo la lupa

A pesar de que muchos consideran a Frenkie de Jong como uno de los jugadores "innegociables para Flick", el neerlandés siempre parece estar en el punto de mira.

El periodista, aunque se declara defensor del jugador, reconoce que las críticas son una constante en su trayectoria.

Aunque el centro del campo titular, con todos sanos, parece ser el formado por Pedri, De Jong y Fermín, la lesión del neerlandés y el gran momento de Bernal abren un nuevo escenario. La discusión está servida en Barcelona de cara al tramo decisivo de la temporada, que comenzará con el regreso de los lesionados a principios de abril.