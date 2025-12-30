Samantha Wasniewski, cardióloga: "La exposición al humo de los vapeadores es perjudicial, por ejemplo, la sustancia que da sabor, acabando en la circulación, puede ser tóxica"

El consumo de tabaco en España se mantiene en mínimos históricos, pero los expertos advierten de las nuevas prácticas de riesgo entre los más jóvenes. En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista Expósito ha conversado con la cardióloga Samantha Wasniewski, de Natria Clinic, sobre los peligros del consumo de nicotina, un problema que aborda un reciente informe de la Sociedad Europea de Cardiología que analiza por primera vez los daños cardiovasculares de todos los productos con esta sustancia.

Daños directos al sistema cardiovascular

La doctora Wasniewski ha explicado que el consumo sostenido de nicotina es "muy perjudicial". En los vasos sanguíneos, uno de los principales efectos es la rigidez arterial, lo que significa que "las arterias pierden elasticidad". Esta pérdida de capacidad para regular la tensión arterial y permitir una circulación adecuada se combina con otro factor clave: la inflamación.

“La inflamación en las arterias es muy nociva. Es el paso previo a la formación de la placa de ateroma”, ha señalado la especialista. Este proceso inflamatorio facilita la aparición de grasa y que se adhieran a ella colesterol y células muertas. Con el tiempo, esta acumulación "finalmente, da lugar al infarto que conocemos", ha sentenciado la cardióloga.

Europa Press Un joven vapeando

Vapeadores: la nueva puerta de entrada al tabaco

Aunque el cigarrillo tradicional parece perder adeptos, el foco de preocupación se ha trasladado a los vapeadores, cuyo consumo entre los jóvenes la doctora ha calificado de "muy peligroso y muy llamativo". Estos productos no solo exponen al cuerpo al efecto nocivo de la nicotina, sino que también "aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares", como asma o bronquitis. La nueva ley antitabaco podría impedir el uso de vapeadores en espacios donde hoy no se puede fumar.

El uso de los vapeadores constituye el paso previo al empleo del tabaco"

Uno de los mayores riesgos, según ha alertado la cardióloga, es que los vapeadores funcionan como una vía de iniciación. "El uso de los vapeadores constituye el paso previo al empleo del tabaco", ha afirmado, añadiendo que "muchos jóvenes empiezan con vapeador, esto genera adicción, y luego aumenta la probabilidad de iniciar consumo de tabaco convencional". La preocupación por el acceso de los más jóvenes a estos productos ha llevado a algunas administraciones a tomar medidas, y por ejemplo el Govern balear prepara una ley para prohibir su venta a menores.

MAR&GEN Persona usando un vapeador

Además, su potencial adictivo en adolescentes "puede superar el del tabaco". La experta lo atribuye a una falsa percepción de seguridad, ya que no desprende mal olor, es más accesible y se puede usar en lugares donde el cigarrillo tradicional está prohibido, lo que aumenta el riesgo de adicción.

El peligro del 'vapor' para el fumador pasivo

Inhalados y acabando en el pulmón y en la circulación, pueden ser tóxicos"

La especialista también ha desmentido la idea de que el vapor de los vapeadores es inocuo para quienes están cerca. Al igual que con el tabaco tradicional, la exposición pasiva genera daño vascular. El problema es que no se trata solo de vapor de agua, sino que contiene "metales pesados, como níquel o plomo caliente, o sustancias químicas, como formaldehído o saborizantes", ha detallado Wasniewski.

El verdadero peligro reside en los aditivos. "Los saborizantes, en los alimentos, quizás se puedan consumir, pero inhalados y acabando en el pulmón y en la circulación, pueden ser tóxicos", ha advertido. Esta advertencia llega en un momento en que, si bien baja el número de fumadores, preocupa el auge de los cigarrillos electrónicos, especialmente entre adolescentes, confirmando que la nicotina ha encontrado nuevas y peligrosas formas de expandirse.