El Govern prepara una ley para prohibir la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores

El Govern balear ha anunciado que diseñará una ley que impida la venta de vapeadores y bebidas energéticas a los menores de 18 años. La consellera de Salud, Manuela García, ha admitido que la normativa se encuentra en una fase "embrionaria" y no será una realidad "inmediata", pero que se enmarcará en una futura Ley de Adicciones.

Según ha explicado García, el objetivo es equiparar los vapeadores a la regulación estatal que tiene el tabaco, ya que actualmente "se pueden comprar en quioscos y tiendas de chuches". La consellera ha lamentado que el uso de saborizantes provoca que la percepción de su consumo sea de que es "inocuo", cuando en realidad fumar de los vapeadores es "tan malo o peor" que un cigarrillo y suele ser "la puerta de entrada al tabaquismo".

Vapear es tan malo o peor que fumar cigarrillos convencionales" Manuela García Consellera de Salud

Una campaña para actuar a tiempo

El anuncio se ha producido durante la presentación de una campaña institucional para advertir de los efectos del consumo de estos productos. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha explicado que la campaña se centra en la prevención, puesto que vapeadores y bebidas energéticas son productos "socialmente aceptados".

"La normalización es uno de los riesgos, por lo que es necesario intervenir de manera específica", ha sostenido Fernández. El objetivo es que tanto los adolescentes como las familias sean "conscientes antes de que se consoliden estas conductas". En las políticas sociales, ha remarcado, actuar a tiempo es "clave", ya que "la prevención es mejor que la intervención".

vapeo

Riesgos basados en la evidencia científica

La consellera de Salud ha insistido en que la campaña se basa en la evidencia científica, tras haber consultado con neumólogos, endocrinos y nutricionistas. Los vídeos de la campaña alertan de que los consumidores de cigarrillos electrónicos respiran "disolventes, detergentes e incluso insecticidas". García ha recordado que el vapeo "produce la enfermedad que se llama Evali, una enfermedad inflamatoria del pulmón" y que ya se han producido los primeros ingresos hospitalarios de jóvenes por su consumo.

Las bebidas energéticas pueden desencadenar arritmias malignas e infartos" Manuela García Consellera de Salud

Sobre las bebidas energéticas, García ha señalado que su ingesta provoca en el organismo "un estrés equivalente a un ejercicio físico muy intenso" y que "pueden desencadenar arritmias malignas e infartos". Además, ha añadido que "el consumo excesivo de cafeína o taurina puede provocar alteraciones del sueño, del comportamiento, trastornos psicológicos y cardiovasculares".

La consellera ha hecho referencia a la última encuesta Estudes, que refleja un descenso en el consumo de tabaco, alcohol o cannabis entre los adolescentes. Sin embargo, ha señalado que "queda muchísimo trabajo por hacer" y ha destacado que el 85 % de los jóvenes considera importantes las campañas de sensibilización. Por ello, ha concluido que informar sobre las adicciones como "un problema real de salud pública" es una estrategia "imprescindible" en la que se debe trabajar desde la infancia.