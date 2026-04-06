"Putin les ha dicho que no pueden hacer comercio con los dos, o con la Unión Europea, o con la Unión Económica Euroasiática, es como una amenaza"

El panorama geopolítico global se complica por momentos, con frentes abiertos que generan una creciente incertidumbre. En el programa 'La Linterna', el periodista Ángel Expósito ha analizado junto a Enrique Serbeto, experto en geopolítica de COPE, las claves de varios conflictos que marcan la actualidad internacional, desde la presión de Rusia sobre Armenia hasta la inquietud en el Golfo Pérsico por el futuro de la política exterior de Estados Unidos, pasando por la cambiante situación en Cuba.

La encrucijada de Armenia

Uno de los puntos de mayor tensión se ha vivido esta semana en Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, le ha reprochado directamente al primer ministro armenio, Nikol Pashinian, que su país haya multiplicado por diez su comercio con la Unión Europea en los últimos años, a pesar de que Armenia forma parte de la Unión Económica Euroasiática, una asociación controlada por Rusia.

No puedes hacer comercio con los 2, o con la Unión Económica Euroasiática o con la Unión Europea"

En un vídeo del encuentro, se ve cómo Putin le lanza un ultimátum a Pashinian: "no puedes hacer comercio con los 2, o con la Unión Económica Euroasiática o con la Unión Europea. Con los 2, no, así que tienes que tomar una decisión", afirma el mandatario ruso. Para Serbeto, el mensaje es inequívoco y lo interpreta como "una amenaza, desde como te vayas con la Unión Europea, estás perdido".

CONTACTO vía Europa Press El presidente ruso Vladimir Putin, a la izquierda, durante una reunión bilateral con el primer ministro armenio Nikol Pashinián.

La inquietud de los aliados de EE.UU.

En otro foco de conflicto, los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, como Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos y Arabia Saudí, "están temblando" ante la posibilidad de que Donald Trump abandone la región sin resolver la crisis con Irán. Según Serbeto, una retirada de Estados Unidos sería una "decepción" para ellos, una situación que ha llevado a países como España a recomendar a sus ciudadanos que abandonen Irán.

Esta desconfianza ha provocado que algunos países, como los Emiratos, ya estén buscando nuevas alianzas para garantizar su seguridad. El experto menciona que "gente importante" en la región ya explora acuerdos con países como Corea del Sur para comprar armamento y sistemas antiaéreos, ante el temor de depender de Washington en un momento en que un imprevisible Trump ha llegado a asegurar que puede destruir Irán.

EFE Presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump

El orgullo 'gusano' resurge en Cuba

Finalmente, el análisis se ha detenido en la situación de Cuba. Durante la Semana Santa, las procesiones se han celebrado "bajo vigilancia del estado", mientras en las calles la gente quema basuras por la noche ante la falta de luz. Se trata de una situación que el experto califica de "dramática".

Yo también soy gusano"

En este contexto, Serbeto destaca un cambio social significativo detectado por la bloguera Yoani Sánchez: el término "gusano", que antes era un insulto castrista que podía arruinar la vida de una persona, se ha convertido en un símbolo de orgullo. "Ahora, sin embargo, se ha vuelto una especie de orgullo. Dice, no, yo también soy gusano, dice, pues yo también", explica el analista, un cambio que, en su opinión, evidencia que las cosas "están cambiando claramente" en la isla.