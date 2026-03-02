"Irán no se la ha querido jugar atacando a este país y eso que está jugando un papel en la operación militar con unas bases de escucha israelís"

En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista Ángel Expósito ha puesto el foco, junto al experto diplomático Enrique Serbeto, en la reciente escalada de tensión en Oriente Medio. Uno de los puntos clave analizados es por qué Irán ha evitado atacar a ciertos países fronterizos, a pesar de su posicionamiento en el conflicto. La respuesta revela una compleja red de alianzas y cálculos estratégicos.

Turquía, la barrera de la OTAN

El primer caso evidente es Turquía. Según Serbeto, a pesar de tener frontera con Irán y albergar la base de Incirlik, una de las más grandes de Estados Unidos en la zona, Teherán no ha lanzado misiles contra ella. El motivo es claro: "Turquía es miembro de la OTAN". Un ataque a este país podría haber provocado una respuesta contundente de la Alianza Atlántica, una situación que recuerda la complejidad de los planes estratégicos en la zona, como el plan de Trump para Irán que busca debilitar el régimen.

El delicado caso de Azerbaiyán

El otro país es Azerbaiyán, un caso especialmente llamativo. Este país no solo tiene frontera con Irán, sino que, en palabras del experto, "alberga también unas bases de escucha israelís muy importante".

DPA vía Europa Press Azerbaiyán, Bakú: Ciudadanos rusos que regresan de Irán abordan un avión en un aeropuerto.

Además, según Serbeto, "está jugando un papel también en esta operación militar". La situación es aún más delicada si se considera que la minoría más importante en Irán, después de los persas, es la azerí, un escenario de alta tensión donde Israel ha llegado a mandar mensajes de alerta a sus ciudadanos. A pesar de que no existe una amistad especialmente estrecha entre los azeríes de ambos lados de la frontera, la conclusión de Serbeto es clara: "Irán, yo creo que no se ha querido jugar, meterse en este berenjenal".

La crisis del papel en Cuba

Como apunte final, Expósito y Serbeto han comentado una noticia que ilustra la situación en otro punto del globo: Cuba. El histórico periódico 'Granma', portavoz oficial del régimen comunista, se enfrenta a una crisis sin precedentes. La falta de papel ha obligado al diario a reducir su publicación a una única vez por semana, los martes, y con solo ocho páginas. Una situación insólita, que demuestra cómo a veces suceden cosas que parecen increíbles.

Alamy Stock Photo Granma, periódico en inglés

El experto diplomático ha recordado el simbolismo del periódico, que "lleva el nombre del yate con el que Fidel Castro cruzó el Caribe para empezar la guerrilla". Un final melancólico para el que fuera el "altavoz de los comunicados de Fidel Castro", y del que Serbeto guarda algún ejemplar "a modo de tesorito simbólico".