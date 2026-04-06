Trump asegura que puede destruir Irán en una noche: "Podría ser mañana mismo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la tensión en el conflicto de Oriente Próximo al asegurar que puede eliminar a "todo Irán" en una sola noche. Esta afirmación se produce en un contexto de máxima presión, con el ultimátum para que Irán reabra el estratégico estrecho de Ormuz antes de las 02:00 de la madrugada del miércoles y tras los recientes bombardeos de EEUU e Israel contra infraestructuras críticas del país persa.

Podría ser mañana mismo"

La escalada verbal y militar

En un acto en la Casa Blanca, Trump ha insistido en la contundencia de una posible acción militar. "Todo Irán puede ser eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana mismo", ha declarado el mandatario, vinculando directamente la amenaza al final del plazo para la apertura del estrecho de Ormuz. En las últimas horas, los ataques ya han golpeado puntos clave como el complejo petroquímico de South Pars en Asaluyeh y el complejo de Marvdasht, cerca de Shiraz.

La ofensiva también ha provocado bajas significativas en el liderazgo iraní. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha confirmado la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadamí, en un ataque en Teherán. A esta baja se suma la de Ajer Bakri, identificado como "comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds". El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado estos ataques afirmando que "Irán ya no es el mismo Irán".

El enemigo malévolo y desesperado debe saber que una contundente represalia espera a los organizadores y perpetradores de este crimen"

En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha prometido vengar la muerte de su jefe de inteligencia, según un comunicado en su web Sepah News: "El enemigo malévolo y desesperado debe saber que una contundente represalia [...] espera a los organizadores y perpetradores de este crimen". La tensión sigue creciendo con cada ataque y declaración, alejando la posibilidad de una desescalada a corto plazo.

Fracaso de la vía diplomática

Pese a la beligerancia, se mantienen algunos canales diplomáticos, aunque sin éxito por ahora. Trump ha rechazado un plan de los países mediadores (Pakistán, Egipto y Turquía) que proponía un alto el fuego de 45 días. Por su parte, Irán ha presentado una contrapropuesta de diez puntos que busca un acuerdo permanente, una oferta que Trump ha calificado de "significativa", pero ha aclarado que "no es suficiente".

Un alto funcionario iraní ha declarado a Reuters que Teherán no reabrirá el estrecho a cambio de un "alto el fuego temporal" y ha subrayado que no aceptará decisiones bajo presión ni plazos. Las negociaciones, con Pakistán como principal enlace, parecen haber llegado a un punto muerto mientras el ultimátum sigue activo.

Las otras polémicas de Trump

Durante sus declaraciones, Trump también se ha referido a otras cuestiones. Ha elogiado el "rescate histórico" de dos militares estadounidenses cuyo avión fue derribado en territorio iraní. Al ser preguntado sobre si atacar infraestructuras civiles constituiría un crimen de guerra, ha replicado: "Porque mataron a 45.000 personas el mes pasado... Matan a manifestantes. Son unos animales".

Asimismo, el presidente ha vuelto a mostrar su lado más pragmático al hablar de los recursos del país persa: "Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero". Finalmente, ha vuelto a poner en duda el papel de Estados Unidos en la OTAN, criticando la falta de apoyo de algunos socios europeos en la crisis actual y afirmando que la Alianza "debería avergonzarse de sí misma".