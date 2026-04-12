"Hay ahora un millón de coches de lujo que no pueden llegar por el bloqueo del estrecho de Ormuz, están en una zona turística de Etiopía"

El Foco de 'La Linterna' ha puesto la atención sobre la compleja situación geopolítica mundial. Durante su intervención, el experto en geopolítica Enrique Serbeto ha desgranado junto a Ángel Expósito las claves de varios conflictos que mantienen en vilo al planeta, desde la interrupción de la navegación en el estrecho de Ormuz hasta las tensiones entre Rusia y Armenia, pasando por la crítica situación en Cuba. Serbeto ha subrayado que, en comparación, los problemas de España parecen menores ante la inestabilidad global.

Un millón de coches de lujo en Etiopía

Una de las consecuencias más inesperadas del conflicto en Oriente Próximo, según ha relatado Serbeto, es el bloqueo de un millón de coches de lujo destinados a los países del Golfo Pérsico. Estos vehículos no pueden completar su ruta por el estrecho de Ormuz, por lo que han sido desembarcados en un nuevo puerto ubicado en una zona turística de Etiopía, una imagen que ilustra el alcance global de la crisis y que amenaza con oscilaciones en los precios del combustible.

Países como Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tiemblan ante la posibilidad de que la administración Trump se retire de la zona sin resolver la tensión, pues para ellos Irán ha encontrado en el estrecho de Ormuz una verdadera mina de oro. Esta dependencia del apoyo estadounidense ha comenzado a generar dudas, y ya surgen voces en los Emiratos que sugieren buscar nuevas alianzas.

EFE Una mujer pasa junto a una valla con el mensaje "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado" en la plaza Enghelb de Teherán

Según Serbeto, algunos dirigentes ya se plantean que "si no nos da tanta confianza, no nos da acceso a la tecnología, tal vez vamos a empezar a mirar alianzas en otros espacios". Esta búsqueda les ha llevado a mirar hacia Corea del Sur para la compra de sistemas antiaéreos y aviones de caza.

Si no nos da tanta confianza, no nos da acceso a la tecnología, tal vez vamos a empezar a mirar alianzas en otros espacios"

La advertencia de Putin a Armenia

El análisis se ha desplazado después al Cáucaso, donde la tensión entre Rusia y Armenia es cada vez más palpable. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha recibido una dura advertencia de Vladímir Putin durante un encuentro en Moscú. El presidente ruso le ha reprochado el aumento del comercio de Armenia con la Unión Europea, que se ha multiplicado por diez en los últimos años.

Putin ha sido tajante al recordarle a Pashinyan que Armenia forma parte de la Unión Económica Euroasiática, controlada por Rusia. El mensaje, según ha interpretado Serbeto, fue una amenaza directa: "no puedes hacer comercio con los 2, o con la Unión Económica Euroasiática o con la Unión Europea. Con los 2, no, así que tienes que tomar una decisión". Esta encrucijada deja a Armenia en una posición extremadamente delicada.

No puedes hacer comercio con los 2, o con la Unión Económica Euroasiática o con la Unión Europea"

CONTACTO vía Europa Press El presidente ruso Vladimir Putin, a la izquierda, durante una reunión bilateral con el primer ministro armenio Nikol Pashinián.

Cuba y el orgullo de ser 'gusano'

Finalmente, El Foco ha viajado a Cuba, donde la situación social es dramática. Serbeto ha descrito un país sumido en la oscuridad por los constantes apagones nocturnos y con un descontento creciente que se manifiesta en la quema de basuras en las calles. Además, ha destacado que las tradicionales procesiones de Semana Santa se han celebrado este año bajo la estricta vigilancia de la seguridad del estado.

El experto ha puesto de relieve un cambio sociológico significativo: el término "gusano", utilizado históricamente por el régimen para descalificar a los disidentes, ha dejado de ser un insulto. La bloguera Yoani Sánchez ha constatado que ahora muchos cubanos lo adoptan con orgullo. "Se ha vuelto una especie de orgullo", ha señalado Serbeto, un síntoma de que "las cosas están cambiando claramente" en la isla.