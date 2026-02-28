"China anuncia que tiene una cosecha de cereales tan grande que les permite ofrecer 500 kilos per cápita al año, hace no tanto era un país que pasaba hambre"
El gigante asiático afianza su autosuficiencia alimentaria y deja atrás las hambrunas del siglo XX, un hito que exhibe su poderío agrícola y tecnológico
En el programa 'La Linterna' de COPE, tras analizar la guerra de Ucrania y el futuro de Europa con Ángel Expósito, el experto diplomático Enrique Serbeto ha puesto el foco en un anuncio histórico de China. El gobierno del país asiático ha comunicado que, por segundo año consecutivo, ha logrado una cosecha de cereales tan abundante que permite garantizar 500 kilos per cápita al año para su población.
De la hambruna a la opulencia
Este logro supone un giro radical en la historia reciente del país. Tal y como recordaba Serbeto, "no hace tanto que China pasaba hambre". Durante los años 70, la nación asiática se enfrentaba a graves problemas de escasez y no disponía de alimentos suficientes para toda su población. Hoy, el gobierno chino anuncia con 'cierto orgullo' que puede alimentar a sus más de 1.400 millones de ciudadanos, un plan que consolida su posición para liderar el siglo XXI.
Potencia tecnológica y granero del mundo
El anuncio sobre la cosecha de cereales llega en un momento en que la percepción de China está dominada por su imparable avance tecnológico. El experto destacaba cómo el país se ha posicionado a la vanguardia en sectores como los coches eléctricos, los cohetes, los teléfonos móviles, los ordenadores y los electrodomésticos, dibujando una imagen de modernidad que se refleja en sus bulliciosas calles.
Sin embargo, Serbeto ha subrayado que Pekín no olvida sus raíces ancladas a la tierra. El propio experto lo resumía de forma contundente: "No solo son una potencia tecnológica que se está comiendo el mundo desde todos los puntos de vista, sino que también producen, por fin, comida suficiente para alimentar a sus ciudadanos". Este hito demuestra que China no solo mira al futuro, sino que ha asegurado su base más fundamental: la alimentación.
Este dominio en la producción de alimentos se convierte en una herramienta geopolítica de primer orden, afianzando su independencia y capacidad de influencia global. Mientras otras regiones exploran alternativas como el llamado 'cultivo de moda', China apuesta por la seguridad de los cereales a gran escala, un pilar sobre el que construye su poder en el siglo XXI.
