Pendientes de las prioridades de China

El Comité Central del Partido Comunista Chino ultima a puerta a cerrada el plan quinquenal que definirá el modelo de desarrollo del gigante asiático para el futuro próximo. A pesar de que el documento no se conocerá hasta marzo, el mundo analiza febrilmente cualquier pista que dejan caer los jerarcas chinos, a poco más de una semana del encuentro que mantendrán en Corea del Sur Xi Jinping y Donald Trump. Beijing ha demostrado hasta ahora sobrada capacidad para capear la guerra arancelaria. Las ventas a EE.UU. se han desplomado. En el cómputo global, sin embargo, las exportaciones chinas han crecido casi un 10% en un año, lo que indica una asombrosa facilidad para canalizar las ventas hacia otros mercados, con la ayuda inestimable -dicho sea de paso- de la agresiva política exterior norteamericana. El problema es que, si la diplomacia no lo remedia, la guerra comercial se encamina a una nueva fase, aún más peligrosa. De las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y el veto americano a los chips, la situación amenaza con deslizarse hacia un mayor desacoplamiento. Los temores a un muro de acero económico se intensifican con cada declaración de intenciones china no solo a plantar cara a la tecnología occidental, sino a configurar un modelo alternativo. El reto no es sencillo, pero tampoco utópico. El talón de Aquiles de Beijing son sus desequilibrios internos, que pueden erosionar la legitimidad del régimen en una sociedad que acusa el problema del envejecimiento. No corregir esos desajustes puede ser tan nefasto para China y para el mundo como la temida carrera tecnológica con EE.UU.