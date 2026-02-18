ABC se renueva: así es la nueva cara del histórico periódico en su versión web y en papel

El diario ABC ha estrenado un completo rediseño de sus ediciones impresa y digital. Una transformación que, según ha explicado su director, Julián Quirós, en una entrevista con Ángel Expósito en ‘La Linterna’ de COPE, era “necesaria” para afrontar los retos actuales del periodismo sin perder de vista un legado de más de un siglo. El objetivo es ofrecer un producto de mayor calidad y mejorar la experiencia del lector en todos los soportes.

Una apuesta por la calidad

En la edición impresa, el cambio más significativo es el uso de un papel de mayor gramaje y calidad. “Desde hoy, en todos los quioscos se percibe un ABC con un papel de mayor gramaje”, ha señalado Quirós. Esta mejora en la materia prima ha permitido realizar un restyling a fondo, introduciendo tipografías más negras y contundentes, jugando con los espacios en blanco para una mayor limpieza y reforzando la apuesta por la fotografía. El resultado es un periódico más elegante y legible.

Revolución digital con aroma a papel

La transformación digital ha sido aún más profunda. Conscientes de la “revolución tecnológica permanente”, ABC ha rediseñado su web y su aplicación para dar un salto vertiginoso de calidad. Se han aprovechado nuevas posibilidades técnicas para ofrecer una mejor percepción, con una publicidad de mayor nivel y menos intrusiva. El director de ABC ha calificado el cambio como “espectacular”.

Julián Quirós, director del diario ABC

El concepto detrás del nuevo diseño web es que el lector pueda sentirse en casa, logrando una conexión visual entre el soporte digital y el periódico tradicional. “Buscábamos que hubiera un aroma al ABC”, ha detallado Quirós. Para ello, se ha aumentado el tamaño de la cabecera, se usan titulares más negros que recuerdan a la tipografía clásica y se ha puesto un énfasis especial en el cuidado fotográfico, no para dar más fotos, sino para darlas mejor.

Contenido y legado histórico

Este cambio no es solo estético, sino que también implica reordenar las secciones y crear nuevos contenidos. Se ha potenciado especialmente la sección de Cultura, que Quirós considera “una ventaja competitiva respecto a la competencia”. Según el director, “es la sección que nos da tantísimas alegrías”, por lo que en el nuevo diseño ocupa un lugar preferente.

El rediseño sirve también para poner en valor los más de 120 años de historia del periódico. Quirós ha compartido cifras impresionantes: en este tiempo, ABC ha publicado “casi 10000000 de páginas distintas, 3000000 de fotografías” y ha distribuido más de 5000000000 de periódicos a lo largo de su historia.

Para celebrar esta unión de modernidad y tradición, el periódico ha publicado un suplemento especial que reúne a las grandes firmas de las distintas épocas. Un capricho que su director define como “una modernización con la vista puesta en el pasado”. Al revisar estos textos históricos, Quirós destaca una curiosa conclusión que refleja la vigencia del buen periodismo: “Muchas de esas columnas podían haberse publicado ayer”.