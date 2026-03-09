La crisis en Oriente Medio ha puesto sobre la mesa el debate sobre la subida de precios y la política fiscal en España. Durante el programa La Linterna de COPE, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado el impacto del conflicto, señalando que mientras los costes se disparan, la respuesta del Ejecutivo ha sido cuestionada. La economista ha recordado que desde 2021 "estamos viendo una subida constante de los precios energéticos, carburantes y de los costes laborales, y en este país el Gobierno decide no deflactar la inflación en el IRPF".

El caos logístico en Ormuz

Uno de los efectos más inmediatos del conflicto ha sido el cierre del estrecho de Ormuz y la limitación del tráfico aéreo en la zona del Golfo Pérsico. Esto obliga a que muchas mercancías que viajan de Asia a Europa deban rodear África por el cabo de Buena Esperanza, un desvío que, según los expertos, supone más gasto en combustible y la previsible saturación de los puertos europeos. El incremento del coste por cada barril de petróleo se traslada directamente a la cadena de suministro.

Nuría Lacaci, secretaria general de la asociación de cargadores de España, advertía en 'Herrera en COPE' de las consecuencias. "Nos vamos a juntar en 2 semanas, 2, 3 semanas, con una cantidad de buques que no se esperan", lo que complicará los atraques, la descarga y la salida de contenedores por carretera, agravado por la ya existente falta de conductores.

La industria y el campo, ahogados por los costes

El sector del campo es uno de los primeros en notar el impacto. El gasóleo agrícola ha subido un 35% y los fertilizantes, gran parte provenientes de la zona en conflicto, se han encarecido hasta un 25%. Ante esta situación, Javier Fatas, del sindicato COAG, ha pedido a las administraciones que "se pongan a trabajar ya en este tema" y abran una "mesa sectorial de crisis" para el sector de forrajes.

La preocupación se extiende a otros sectores industriales clave como la cerámica, el acero, el vidrio o el textil, muy dependientes del precio del gas. Javier, gerente de AKATEX, una pyme de tintura de tejidos, resume la incertidumbre que vive el sector: "¿Qué hago? ¿Espero un poquito a ver si se ralentiza la cosa y vuelve todo a su cauce o subo directamente los precios ya?". El miedo a nuevos cortes de suministro es palpable.

El debate fiscal: ¿bajar impuestos?

En su análisis en 'La Linterna', Pilar García de la Granja ha detallado que los precios han subido en España de media un 25% desde 2019. La economista ha criticado duramente la política fiscal del Gobierno, que "ha decidido no deflactar la inflación en el IRPF" y ha subido el IVA al 21% en alimentos básicos. "La guerra está haciendo que el gobierno se forre a nuestra costa", ha sentenciado.

Frente a estas críticas y a las peticiones de los transportistas de ayudas para abaratar los carburantes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno tiene medidas preparadas que "se pondrán en marcha en el momento en que vayan los acontecimientos vayan elevando". Por su parte, el PP, a través de su vicesecretario económico Juan Bravo, ha propuesto una bajada del IRPF y del IVA a la energía para "amortiguar toda esta dificultad".

Sin embargo, García de la Granja ha insistido en que las medidas son urgentes y que se deberían haber tomado "hace 4 años", recordando la crisis del gran apagón. La experta ha concluido de forma tajante sobre la necesidad de una rebaja fiscal. "Por supuesto que hay que bajar impuestos en este país, claro que sí".

Mientras tanto, los mercados financieros reflejan la tensión. Las bolsas asiáticas y europeas han cerrado en rojo, con el IBEX cediendo casi un 1%, aunque Wall Street cerró al alza después de que Donald Trump asegurara que la guerra podría acabar pronto, mostrando la sensibilidad del mercado al precio del petróleo.