El petróleo baja de precio tras asegurar Trump que "la guerra acabará pronto" y que se plantea tomar el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se ha desplomado este lunes en una de las jornadas más volátiles que se recuerdan. El barril 'Brent' europeo, de referencia en Europa, ha experimentado una sesión de ida y vuelta en la que llegó a subir casi un 30%, rozando los 120 dólares, para después darse la vuelta y caer casi un 10%, hasta el entorno de los 83 dólares. Este giro radical en los mercados se ha producido tras un mensaje de Donald Trump, quien ha asegurado que "la guerra acabará pronto", una bajada de precios del crudo que, sin embargo, no se notará en los precios de los carburantes, que seguirán subiendo durante los próximos días tal y como alertan desde el sector aquí.

El optimismo también se ha trasladado a la bolsa, donde Wall Street también ha cerrado en positivo con una subida del 0,83% en el S&P 500, revirtiendo caídas de hasta el 1,54%. Tras el vaivén, el barril se ha estabilizado en torno a los 89,4 dólares, con una caída diaria del 3,5%.

La guerra acabará pronto"

Bomba de petróleo en un día nublado y con mal tiempo, con una cerca de alambre

La clave: el Estrecho de Ormuz

La extrema volatilidad de la jornada demuestra la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz para el mercado energético. Este enclave es un cuello de botella por el que transita a diario cerca del 20% de la producción mundial de crudo. El conflicto actual ha generado un problema de logística y transporte, no tanto de producción, obligando a paralizar operaciones a medida que los inventarios se llenan.

Una vez los mercados han recibido noticias optimistas, los inversores han comenzado a vender petróleo, conscientes de que, sin el conflicto, el mercado afronta una fuerte sobreoferta. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un récord de excedente en 2026. Si el conflicto terminase y el Estrecho se reabriera, no sería extraño ver el barril de nuevo en los 70 dólares.

Reacciones internacionales

Este mismo lunes, los miembros del G7 se han reunido para evaluar la situación, decidiendo por el momento no desbloquear sus reservas estratégicas de petróleo, aunque se muestran dispuestos a hacerlo si fuera necesario. Estas conversaciones se enmarcan en los múltiples contactos diplomáticos que se están produciendo, como los mantenidos entre Rusia y Estados Unidos.

La patrulla de la marina omaní vigila el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

Aunque Europa no depende directamente del petróleo y gas que transita por Ormuz, el aumento de los precios de la energía amenaza con generar una espiral inflacionista. Esta situación podría desembocar incluso en una estanflación, como ha advertido Valdis Dombrovskis, comisario de Economía de la Unión, al reconocer que el conflicto puede tener "importantes impactos estanflacionarios en la economía mundial y europea".

Importantes impactos estanflacionarios en la economía mundial y europea"

En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que se está preparando una misión defensiva junto a distintos aliados para reabrir el Estrecho de Ormuz una vez termine la fase más intensa del conflicto. La reapertura sería una noticia especialmente positiva para potencias asiáticas como China e India, grandes importadoras de crudo de Oriente Medio.