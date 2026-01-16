"La única cesión del Gobierno al País Vasco que se resiste es la Seguridad Social, las pensiones no las quieren porque son deficitarias, ya las pagamos los demás"

El Gobierno ha consumado una nueva cesión de competencias al País Vasco, en cumplimiento del pacto de investidura alcanzado entre PSOE y PNV. En el programa 'La Linterna' de COPE, la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, ha analizado las implicaciones de este traspaso, que incluye cinco materias, entre ellas, las prestaciones por desempleo. Esta nueva cesión, que se suma a la lista de acuerdos de Sánchez con el nacionalismo, ha generado un intenso debate.

El traspaso de la gestión del paro, que será efectivo a partir del próximo año, supone que la comunidad autónoma pasará a controlar 30 oficinas del SEPE con sus 534 funcionarios. Esta medida afectará a unas 51.000 personas beneficiarias y supondrá la gestión de un importe anual superior a los 820 millones de euros, convirtiendo al País Vasco en la primera región que gestiona este tipo de subsidio, como se detalla en la actualidad del País Vasco. Además del paro, el Gobierno vasco gestionará el seguro escolar, las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio especial por nacimiento, sumando también salvamento marítimo.

El control real de la 'caja única'

Fuentes del Gobierno insisten en que el traspaso se limita a la gestión de las prestaciones, mientras que las cuantías, sus condiciones y la 'caja única' seguirán siendo competencia plenamente estatal. Sin embargo, la experta Yolanda Gómez advierte del riesgo que esto supone, ya que abre la puerta a futuras reclamaciones. "Quien te dice que mañana no pueda ocurrir lo otro", ha señalado, apuntando a que, aunque los criterios los fija el Estado, las autoridades vascas "pueden tener discrecionalidad o no al dar esas ayudas".

El análisis de Gómez en 'Clases de Economía' pone el foco en el verdadero interés tras el acuerdo. "Es verdad que se habían estado resistiendo al traspaso de la gestión de la Seguridad Social, y estos son una parte", explica, pero matiza que las pensiones "no las quieren porque son muy deficitarias". Según la subdirectora de ABC, el beneficio para el gobierno autonómico es poder "mandar una cartita al parado y decirle que eres tú el que lo estás pagando", aunque ese dinero se reste del cupo vasco.

Pradales exige los aeropuertos

Lejos de darse por satisfecho, el lehendakari, Imanol Pradales, va más allá y ya ha metido prisa al Gobierno para negociar la decena de transferencias pendientes. Una exigencia sobre la que el ejecutivo vasco ya se había pronunciado, advirtiendo que la paciencia se agota. "Nos ponemos automáticamente a negociar las 10 propuestas pendientes. El ámbito aeroportuario es un ámbito que resta en ese, entre esas transferencias pendientes", ha declarado Pradales.

La reclamación choca frontalmente con la postura del gestor aeroportuario nacional. El presidente de Aena, Maurici Lucena, se opone y descarta que la cesión sea posible, argumentando que cualquier transferencia a terceros "serían nulas de pleno derecho". Lucena recuerda que Aena es una empresa público-privada con mayoría de capital estatal y su consejo de administración no podría aprobar tal medida.

A cesión por día

Esta sucesión de traspasos y nuevas exigencias genera inquietud, hasta el punto de que en el propio programa se ha ironizado con ello: "Cuando oyes a alguien del gobierno o próximo al gobierno negar algo, preparémonos". Yolanda Gómez ha concluido con una reflexión preocupante: "No hace más que una cesión para otra, y estos días, la verdad es que asusta un poco, es que va a noticia o anuncio por día y a sesión por día. A este paso, como le quede todavía un año y algo, no sé la que nos espera".