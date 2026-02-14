La conclusión que saca Manolo Lama tras la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad: "Arbeloa lo empieza a tener claro"

El Real Madrid ha goleado a la Real Sociedad por 4-1 en el Santiago Bernabéu, un resultado que le permite situarse como líder provisional de LaLiga, a la espera del Girona-Barcelona del próximo lunes.

Manolo Lama, que estuvo narrando el encuentro en 'Tiempo de Juego', ha analizado el encuentro, destacando que fue el partido más plácido de los blancos en lo que va de temporada.

Arbeloa lo empieza a tener claro

Según Lama, el técnico blanco empieza a tener claro su esquema ideal. "Yo creo que Arbeloa ya lo empieza a tener claro: músculo en el medio, Tchouaméni, Valverde y Camavinga; talento en Güler, y arriba cuando estén Mbappé y Vinicius para intentar conseguir títulos este año", ha explicado el comunicador.

Lama también ha subrayado el buen rendimiento del equipo a pesar de la ausencia de Kylian Mbappé. "Vinicius sin Mbappé se ha tirado el equipo a sus espaldas", ha comentado, calificando el encuentro como "el partido más cómodo de la era Arbeloa".

EFE Álvaro Arbeloa, durante el Real Madrid-Real Sociedad

Para el periodista, al equipo blanco "en todo momento se le veía superior físicamente a la Real", que en su opinión "ha pagado el esfuerzo del pasado miércoles".

Goleada para alcanzar el liderato

El Real Madrid encarriló la victoria desde el inicio con un gol de Gonzalo García en el minuto 5. Aunque Mikel Oyarzabal empató de penalti en el 21, los blancos respondieron con contundencia. Un doblete de Vinícius Júnior, también desde los once metros, y un tanto de Fede Valverde sellaron el definitivo 4-1 en el marcador y una victoria que presiona al Barcelona, obligado a ganar al Girona.