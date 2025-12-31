El lehendakari exige al Gobierno español que cumpla los pactos y advierte: "La paciencia se agota"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado un balance del año 2025 en su tradicional mensaje de fin de año, describiendo un contexto global "preocupante" por la inestabilidad, las guerras en Ucrania y Gaza y el auge de los populismos. Frente a este escenario, ha contrapuesto los "momentos para la alegría" vividos en Euskadi, como el Pacto de Salud, las medidas para la vivienda, la puesta en marcha del superordenador cuántico o la vuelta de Talgo a casa.

Un llamamiento a la integración

00:00 Volumen Cerrar El lehendakari centra parte de su mensaje en los inmigrantes

Pradales ha dirigido un mensaje especial a las más de 300.000 personas migrantes que viven en Euskadi, a quienes ha recordado que llegan a "un país con cultura, lengua e identidad propia". Ha defendido que Euskadi es una tierra que "sabe acoger y cuidar de quienes vienen de fuera", pero ha subrayado la importancia de un compromiso mutuo.

El lehendakari ha descrito la integración como "un camino de doble sentido, de derechos y obligaciones", basado en valores como el respeto, la igualdad y la convivencia. Citando al lehendakari Aguirre, ha afirmado que "al migrante que viene a vivir a nuestro país, haciendo suya nuestra tierra y hasta nuestra causa de libertad, debe rodearle el respeto y el afecto".

En este sentido, ha hecho un "llamamiento a las comunidades de personas migrantes, especialmente a quienes las lideráis", para que impulsen "activamente este compromiso colectivo". El objetivo, ha dicho, es fortalecer un "espacio común de derechos y de obligaciones" y consolidar una identidad vasca basada en valores compartidos.

El pulso por el autogobierno

El tono más contundente del discurso ha llegado al hablar del autogobierno. El lehendakari ha denunciado que "los compromisos firmados con el gobierno español siguen sin cumplirse" y ha lamentado no observar "el avance y la determinación que la situación exige".

Vamos tarde y la paciencia se agota" Imanol Pradales, lehendakari

"Vamos tarde y la paciencia se agota", ha advertido con rotundidad Imanol Pradales, quien ha dejado claro que la reivindicación vasca no es una mera cuestión de transferencias. "Reducirlo todo a esta cuestión sería un planteamiento falso y simplista", ha señalado, afirmando que el verdadero objetivo es "cuidar y gobernar nuestra propia casa".

Que las decisiones que afectan a Euskadi se tomen en Euskadi" Imanol Pradales, lehendakari

El lehendakari ha insistido en la necesidad de disponer de "todas las herramientas para que otros no decidan por nosotras y nosotros". Ha vinculado la soberanía en la toma de decisiones con la rendición de cuentas directa a la ciudadanía: "Que las decisiones que afectan a Euskadi se tomen en Euskadi, porque solo así podréis censurarnos si traicionamos vuestra confianza".

Futuro para el euskera y Euskadi

Jose Ignacio Unanue El lehendakari y su mensaje de fin de año desde el Palacio Miramar de San Sebastián

Pradales ha dedicado una parte importante de su mensaje a la defensa del euskera. Ha asegurado el derecho de la ciudadanía a expresarse en ambas lenguas oficiales y ha criticado a "quienes tratan de dificultar este objetivo y buscan desandar el camino ya andado".

De cara a 2026, ha mostrado un "espíritu constructivo" para impulsar proyectos industriales, el empleo de calidad y dar respuesta a prioridades como la vivienda, la seguridad y la salud. "Nada ni nadie podrá impedir que la ciudadanía de Euskadi continúe impulsando nuestra lengua", ha sentenciado, prometiendo "un nuevo salto hacia la normalización y revitalización del euskera".

Finalmente, el lehendakari ha recordado el 90 aniversario del primer Gobierno vasco que se celebrará en 2026, un "ejemplo de colaboración" que, según ha dicho, recuerda que "nada está garantizado". Pese a todo, ha concluido con un mensaje de esperanza, haciendo suya la palabra 'itxaropena' que el lehendakari Garaikoetxea pronunció en 1982: "Miro al futuro con esperanza. Tengo plena confianza en nuestro pueblo".