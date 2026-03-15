"Quieren aprobar alguna medida puntual para el gasóleo profesional o el agrícola, son los dos sectores que están sufriendo más con la guerra"

Los desacuerdos en el seno del Gobierno de coalición sobre las ayudas económicas para paliar la crisis actual se han hecho más que evidentes esta semana. Este "espectáculo", como lo ha calificado la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, en el programa 'La Linterna' de COPE con Expósito, refleja la tensión entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ala socialista del Ejecutivo, con el ministro Carlos Cuerpo a la cabeza.

Según el análisis de Gómez, todo apunta a que el Ejecutivo optará por una vía intermedia, ya que "quieren aprobar alguna medida puntual para el gasóleo profesional o el agrícola". La economista ha explicado en COPE que estas ayudas serían "muy puntuales, muy quirúrgicas", puesto que "es verdad que son los los sectores que están sufriendo más".

Quieren aprobar alguna medida puntual para el gasóleo profesional o el agrícola"

Europa Press Una persona echa combustible

La experta económica ha señalado que la estrategia de Yolanda Díaz de "querer apuntarse la medalla" anunciando medidas de forma unilateral "no le va a salir muy bien". La posterior rectificación del ministro Cuerpo evidencia una falta de coordinación que, en palabras de Gómez, demuestra que "no han aprendido" tras varios años de gobierno conjunto.

El conflicto en Oriente Medio dispara los costes

Esta división interna coincide con un empeoramiento del contexto internacional. El conflicto en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ya está provocando un alza en el precio de los insumos, afectando principalmente a la agricultura y el transporte. Las organizaciones agrarias han alertado sobre el encarecimiento de fertilizantes y gasóleo, además de advertir sobre posibles "movimientos especulativos" que podrían trasladarse al coste de los alimentos.

Representantes de Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones coinciden en que la escalada bélica está encareciendo los medios de producción agrícola entre un 20 % y un 40 % y dificultando el suministro. La situación es especialmente crítica en algunas zonas, donde la escalada del carburante pone en jaque al transporte, que ve cómo se complica su viabilidad económica.

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El sector del transporte es uno de los más perjudicados por la subida del gasóleo. El petróleo Brent ha llegado a superar los 119 dólares por barril, disparándose un 44,3 % desde el inicio de los ataques. Esta situación provoca que a muchos conductores cada vez les cueste más llenar el depósito, mientras otros valoran un truco para ahorrar que puede costar muy caro.

Respuesta internacional y medidas sobre la mesa

A nivel internacional, los ministros de Finanzas de los países del G7 abordarán una posible liberación conjunta de reservas de petróleo de emergencia para moderar la subida. Sin embargo, analistas de Bank of America advierten de que si el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares, se podría reavivar la inflación global. Por su parte, la Comisión Europea no teme un desabastecimiento, pero sí muestra preocupación por el alza de precios.

El conflicto también ha generado una crisis en el transporte aéreo, con suspensión de vuelos y desvíos de rutas que aumentan costes. Aunque el impacto es más directo en el transporte, industrias como la siderurgia se ven afectadas por la interrupción de la cadena de suministro y el aumento de los costes energéticos para materiales como el acero o el aluminio.

Es un espectáculo, o sea, ver quién anuncia antes qué, y en fin, para que luego te desmientan"

Frente a las "medidas quirúrgicas" que se esperan desde la parte económica del Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha detallado que su ministerio ya tiene preparadas un paquete de ayudas que incluye los ERTE, la prohibición de despidos y el mecanismo RED. Esta carrera por "apuntarse la medalla", como la describe Gómez, ha sido calificada como "un espectáculo, o sea, ver quién anuncia antes qué, y en fin, para que luego te desmientan", evidenciando el choque de estrategias dentro del Ejecutivo.