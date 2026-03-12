"Pueden prohibir despidos por causas energéticas, paralizar los desahucios y tomar el control de los precios de la energía, entre otras medidas del Gobierno"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado su intención de incluir en el próximo paquete de ayudas del Gobierno la prohibición de despidos por causas energéticas, medidas para mantener el empleo, la paralización de los desahucios y el control de los precios de la energía. Este anuncio, realizado en el programa 'La Linterna' con Expósito, llega en un momento de máxima tensión por la crisis energética y la volatilidad del petróleo, temas analizados en el espacio 'Clases de Economía' por el periodista Iván Alonso. El objetivo, según Díaz, es "que el próximo martes podamos desplegar medidas en todos los ámbitos económicos y sociales y energéticos en nuestro país".

Sin embargo, el anuncio no ha sentado bien en la parte socialista del Ejecutivo, desde donde aseguran que no hay fecha para el plan y que se siguen estudiando las propuestas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha enfriado las expectativas al afirmar: "Les he pedido que nos faciliten al gobierno durante esta semana todas las propuestas que cada grupo parlamentario tenga para poder analizarlas y poder estudiarlas". Esta situación evidencia la división interna en el Gobierno a la hora de gestionar la respuesta a la crisis.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que se prepara un real decreto ley, pero sin fecha concreta, y ha descartado por ahora medidas como el descuento generalizado de 20 céntimos en la gasolina que se aplicó durante la guerra de Ucrania. "Parece que en las circunstancias actuales la bonificación podría ser una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como como agentes sociales", ha explicado Cuerpo. Tampoco se contempla, de momento, una rebaja del IVA de algunos alimentos.

EFE El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo

Una crisis con impacto sectorial

A pesar de las reticencias a una ayuda generalizada, el Gobierno sí se plantea medidas fiscales para los sectores más afectados por la subida de los combustibles. Carlos Cuerpo ha señalado la intención de "ayudar al sector del transporte, por ejemplo, y de la logística o de la distribución". Además del transporte y el campo, otros sectores como la pesca ya sufren las consecuencias, con barcas de sardina y boquerón en Castellón que han decidido no salir a faenar para ahorrar en gasoil.

El sector de la construcción también ha encendido las alarmas ante posibles retrasos y un aumento de costes por la falta de materiales. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha advertido sobre las repercusiones en un contexto de difícil acceso a la vivienda en España. El bloqueo del estrecho de Ormuz pone en jaque la importación de más de 30 productos críticos, como la piedra caliza, el azufre o los nitratos, esenciales para la siderurgia, la industria química y la alimentaria.

El origen: la volatilidad del petróleo

La actual escalada de precios tiene su origen en los recientes ataques de Irán a varios buques en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. Aunque la liberación de reservas de emergencia ha calmado puntualmente el mercado, el barril de Brent se mantiene en el entorno de los 100 dólares, con una subida del 32% desde el inicio de la guerra. Expertos como Gonzalo Escribano, del Real Instituto Elcano, avisan de que, independientemente de otras variables, "lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios".

Ante este escenario de incertidumbre sobre la duración del conflicto, otros especialistas como Antonio Turiel, del CSIC, abogan por la anticipación. Según Turiel, "lo lógico es que desde el primer momento se impongan ya restricciones, se impongan ya, pues, algún tipo de medida de racionamiento o de racionalización, porque no sabes lo que puede durar esta situación". Esta visión subraya la gravedad de lo que la Agencia Internacional de la Energía ya califica como la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia.

Alamy Stock Photo El conflicto de Irán puede afectar al precio de los carburantes

Los ciudadanos se preparan para lo peor

El temor a una escalada de precios y a la escasez ha provocado que muchos ciudadanos comiencen a hacer acopio de productos como las bombonas de butano. En una gasolinera de Palos de la Frontera (Huelva), la demanda se ha disparado, tal y como relata una empleada, Zaida: "A lo mejor antes en un día podíamos vender 12, 20, entre 50 y 60 diariamente. No hemos vendido más porque ya no nos quedaban".

Este comportamiento se ha intensificado desde que comenzaron los rumores sobre la subida del combustible y el gas. Los siete millones de hogares que todavía utilizan este sistema en España se adelantan así a la próxima revisión de precios de la bombona, que se realiza cada dos meses, por miedo a que el coste se dispare. "La gente empezó como a ser prevenida por si subían mucho los precios y empezamos a vender bastante más bombonas", confirma la trabajadora.