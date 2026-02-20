2.800 personas pierden su trabajo cada día por no superar el periodo de prueba: "Los costes son, no digo nulos, pero son relativamente bajos"

Aunque España sumó más de medio millón de cotizantes en 2025 y se sitúa cerca de 21,9 millones de ocupados, la calidad del empleo generado sigue siendo una preocupación. Muchos de estos puestos no llegan a consolidarse a largo plazo, y un dato lo demuestra: 2.800 personas pierden su trabajo cada día por no superar el periodo de prueba. Esta realidad ha sido analizada en el programa 'Herrera en COPE' por Victoria Ballesteros.

Entre enero y noviembre de 2025, casi un millón de personas no lograron superar el periodo de prueba en sus nuevos empleos, una situación que refleja la creciente precariedad de los contratos indefinidos. Jordi es uno de los afectados por esta dinámica. Su testimonio pone cara a las cifras: "Estaba bastante contento, me estaba yendo muy bien, pero finalmente, cuando llegó el final del período de prueba, yo pensaba que me iba a quedar, obviamente. Finalmente, me dijeron que que no lo pasaba".

Un despido incentivado por la reforma laboral

Los despidos por no superar el periodo de prueba se han duplicado tras la reforma laboral, pero la cifra es aún más llamativa en el caso de los contratos indefinidos, donde se han multiplicado por cinco. Este fenómeno tiene una explicación económica, según expone José Ignacio López, catedrático de organización de empresas de la Universidad CEU San Pablo.

El experto argumenta que, ante un mercado laboral con altos costes de despido, el periodo de prueba se convierte en una vía de ajuste para las empresas. "Porque los costes de despido siguen siendo altos, comparable con otros mercados. En un período de prueba, los costes de despidos son, no digo nulos, pero son relativamente bajos", señala López.

Cambio de paradigma contractual

Las estadísticas muestran un cambio radical en el uso de esta herramienta contractual. En 2019, solo uno de cada cinco despidos durante el periodo de prueba correspondía a contratos indefinidos. Sin embargo, en 2025, esta proporción ha aumentado drásticamente hasta siete de cada diez, evidenciando cómo los despidos han aumentado y la naturaleza del contrato indefinido ha cambiado.

Esta situación se enmarca en un contexto laboral complejo, donde también se están produciendo despidos colectivos en sectores clave como la programación, la informática y las telecomunicaciones. La facilidad para terminar contratos durante el periodo de prueba se ha convertido en una variable de ajuste que afecta a miles de trabajadores cada día, poniendo en duda la estabilidad prometida por la nueva legislación laboral.