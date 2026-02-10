"¿Solo prohíben a las eléctricas las llamadas spam? Debería ser a todas las empresas que te llaman sin tu consentimiento explícito para hacerte ofertas"

El Gobierno ha anunciado que multará con hasta 6.000.000 de euros a las empresas eléctricas que realicen llamadas de tipo 'spam' a los consumidores para vender sus productos. La medida, presentada por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pretende eliminar las llamadas comerciales no deseadas por parte de estas compañías, según se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE.

La decisión ha generado un debate inmediato, como han puesto de manifiesto el director del programa, Ángel Expósito, y la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. Durante el espacio 'Clases de Economía', ambos han cuestionado la limitación de la medida: "¿Solo las eléctricas? Debería ser de todas las empresas que te llaman sin tu consentimiento explícito para hacerte ofertas de cualquier cosa, ¿no?", se ha planteado en antena.

Una prohibición selectiva

El Ejecutivo especifica que la prohibición de las llamadas para ofertar contratos se aplicará salvo consentimiento y solicitud expresa del propio consumidor. Sin embargo, esta acotación al sector energético deja fuera a multitud de empresas de otros ámbitos, en un contexto en que el spam telefónico se dispara pese a la nueva ley que busca regularlo.

Pilar García de la Granja

La experta económica Pilar García de la Granja ha expresado su escepticismo ante una forma de gobernar que tiende a la limitación: "Tengo la sensación de que todo es topar, todo es limitar". Esta percepción se resume en la idea de que "todo es prohibir, todo está mal, y además, ellos, que son el estado, saben lo que te conviene".

El peligro de las estafas

Esta regulación parcial no aborda el creciente problema de la ciberdelincuencia telefónica. Los usuarios se enfrentan a un panorama donde las técnicas de engaño son cada vez más avanzadas, desde el uso de inteligencia artificial para suplantar voces hasta la nueva estafa con números 807 que puede generar cargos de hasta 50 euros por llamada sin que el afectado se percate.

