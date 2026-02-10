Víctor Carrasco, guardia civil en Cádiz: "Si al ministro de Interior no se le revuelven las tripas escuchando a una madre rota por el dolor diciendo que nos den más medios, ¿qué podemos esperar?"

La situación en la lucha contra el narcotráfico en Cádiz, lejos de mejorar, "ha cambiado a peor". Así de tajante se muestra Víctor Carrasco, secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz, durante una entrevista en ‘La Linterna’ de COPE con Ángel Expósito. Su testimonio llega justo cuando se cumplen dos años del asesinato de dos agentes en Barbate, arrollados por una narcolancha, un suceso que evidenció la crudeza de una guerra que los agentes sienten estar perdiendo.

La escalada de violencia del narco

Carrasco afirma que la violencia ha ido en aumento en los últimos años. "Si al principio se trataba exclusivamente de embestidas con los vehículos [...], en los últimos años estamos viendo que el número de armas cada vez es más considerable", explica, añadiendo que "esas armas ya se empiezan a utilizar contra la fuerza de seguridad del estado". La percepción sobre el terreno contradice la versión oficial. "Los refuerzos que dicen que han enviado, no sé dónde están. Desde luego, nosotros no tenemos esa sensación y, por supuesto, los narcotraficantes tampoco, porque siguen campando a sus anchas", sentencia.

La presión ejercida en el Campo de Gibraltar ha provocado un desplazamiento de las rutas del narcotráfico. Según los agentes, el punto de mayor actividad se sitúa ahora en "la entrada del río Guadalquivir y la subida hasta el interior de la provincia de Sevilla", afectando también a toda la Bahía de Cádiz y la costa de Huelva. Pese a ello, las narcolanchas siguen siendo una constante en el litoral. "Es una auténtica vergüenza y un despropósito", denuncia Carrasco ante la versión de las autoridades, que califican su presencia de "ocasional".

Nos sacan toda la ventaja"

GUARDIA CIVIL Narcolancha interceptada en Chipiona

La sensación de impotencia se agrava por la falta de medios, una denuncia sobre la desprotección que sufre la Guardia Civil que se repite constantemente. "Nos sacan toda la ventaja", lamenta Carrasco. "No tenemos actualmente medios para luchar contra ese tipo de embarcaciones. Los que tenemos están obsoletos o están averiados, o no hay tripulaciones suficientes". Esta precariedad, asegura, provoca que los narcotraficantes "se rían totalmente de ti", generando una "humillación" y una "desmotivación total y absoluta" en los profesionales.

El agente relata episodios que ilustran esta impunidad, como el de una narcolancha amarrada durante 48 horas en el puerto de Sancti Petri sin que nadie actuara. "Eso para un profesional que se precie de ello es una auténtica vergüenza, es indignante", asevera. La AUGC, personada como acusación popular en el juicio contra los presuntos asesinos de Barbate, espera que el proceso contra alias ‘El Morabet’ y Bakali siente un precedente.

Una profesión de riesgo sin reconocer

Una de las reclamaciones históricas del cuerpo es ser considerados profesión de riesgo, una demanda que a día de hoy sigue sin respuesta. Carrasco se pregunta irónicamente cuántas muertes más son necesarias para que se atienda esta petición que parece evidente.

Cuántos muertos son necesarios para que seamos profesión de riesgo"

GUARDIA CIVIL Garrafas con combustible destinado a abastecer a narcolanchas

"Cuántos muertos son necesarios para que seamos profesión de riesgo? Yo creo que ya hemos sobrepasado el cupo también", reflexiona con amargura. La demanda cobra más fuerza al escuchar el testimonio de los familiares de las víctimas. Carrasco apela directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras oír a la madre de uno de los agentes asesinados: "Si al ministro no se le revuelven las tripas escuchando a una madre rota por el dolor diciendo que nos den más medios, ¿qué podemos esperar?".

Para el representante de AUGC, el primer paso es "aceptar que estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico". Ante el riesgo de que una tragedia como la de Barbate vuelva a ocurrir, Carrasco es claro: "Puede ocurrir, por supuesto que puede ocurrir". Lo atribuye a la pérdida del principio de autoridad y a la impunidad con la que actúan los delincuentes. "Cuando el delincuente sabe en qué situación está el enemigo que tiene enfrente, tiene un subidón de adrenalina muy grande, no tiene respeto, no tiene miedo", concluye.