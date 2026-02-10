"Es verdad que Santiago Abascal coincidió en Nuevas Generaciones con Azcón, pero esto va de vamos a ir desgastando porque seguimos subiendo y nos están votando"

El panorama político español se encuentra en un estado de ingobernabilidad, como ha señalado el analista Carmelo Encinas en el programa 'La Linterna' de COPE. En una mesa de análisis junto a Ángel Expósito y Agustín Peri, se ha desgranado la compleja relación entre el Partido Popular y Vox, cuyas negociaciones para formar gobierno en comunidades como Extremadura y Aragón revelan una estrategia de fondo por parte de la formación de Santiago Abascal.

Bloqueo en Extremadura

En Extremadura, el acuerdo parece imposible. La candidata del PP, María Guardiola, ha afirmado que no está dispuesta a "travestirse de Vox" para lograr su apoyo en la investidura. En respuesta, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reiterado que votarán en contra, abocando a Guardiola a una investidura fallida. Carmelo Encinas lo ve "muy oscuro", ya que considera que a Vox le ha funcionado la estrategia de "no pactar nada" y no gobernar.

Según Encinas, Vox ha comprendido que mantenerse al margen le hace crecer: "Se sienta a comer palomitas, no hace nada, no trabaja, no propone nada". Al no tener desgaste de gobierno, aparecen como la "corriente alternativa" en un clima político crispado, por lo que el analista no cree que tengan "el menor de los propósitos de llegar a acuerdo alguno".

Europa Press El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saluda al presidente de VOX, Santiago Abascal

La estrategia nacional de Abascal

Agustín Peri coincide y subraya que estas negociaciones no son un asunto local. "Esto no se negocia en cada comunidad autónoma, eso es mentira, se negocia en Madrid", ha afirmado con rotundidad. Peri describe a Vox como un "partido nacional" al que "no le interesan nada las autonomías", y cuyas decisiones son tomadas directamente por la cúpula, a quienes define como "delegados de Santi Abascal".

La finalidad de esta estrategia, según Peri, es clara: desgastar al PP. "Es verdad que Santiago Abascal coincidió en Nuevas Generaciones con Azcón, pero esto no va de eso", ha explicado. El verdadero objetivo se resume en la idea de que "esto va de, vamos a ir desgastando, vamos a ir segando, porque seguimos subiendo y porque la gente nos está votando, oye, esto es una realidad".

Vamos a ir desgastando, porque seguimos subiendo y nos están votando"

Aragón y el 'bullying' al PP

El caso de Aragón es diferente por la relación "por lo menos educada" entre Jorge Azcón (PP) y Vox, a diferencia de la "malísima" relación personal en Extremadura. Sin embargo, los analistas dudan que Vox tenga un interés real en entrar en gobiernos. "¿Qué necesidad tiene Vox de entrar en ningún gobierno, si cuando mejor le ha ido, es cuando no ha estado en ellos?", ha planteado Peri, una realidad que se ve también en el crecimiento de Vox como primera fuerza entre los jóvenes en Aragón.

Cuando mejor le ha ido, es cuando no ha estado en ellos"

Europa Press El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón

Peri ha calificado esta dinámica como un "bullying" que sufre el PP por parte de su "socio natural", un partido que "va hacia arriba" mientras los populares van "a la baja". Esta situación, según el analista, beneficia tanto a Vox como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cuanto más crezca Vox, más le beneficia", ha señalado, sugiriendo que se produce una "pinza natural" donde un PP más débil interesa a ambos.

El analista llega a afirmar que ciertas medidas del Ejecutivo están "hechas única y exclusivamente para movilizar al voto de Vox". Al final, la conclusión es que Vox tiene una estrategia legitimada por los votos y que le funciona, mientras que "el que no encuentra una estrategia es el PP, ese es el que tiene un problema".