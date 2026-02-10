Paqui, madre de Miguel Ángel, guardia civil asesinado: "Lo que más me duele es que sigan diciendo que no hay narcolanchas por Cádiz, están constantemente"

Dos rosas blancas flotan en el agua del puerto de Barbate este viernes. La lluvia cae sobre el muelle donde hace justo dos años el narco asesinó a dos guardias civiles, Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, y David Pérez Carracedo, de 43. Ambos agentes fallecieron al ser embestidos por una narcolancha de 14 metros de eslora mientras patrullaban en una zodiac de apenas 5 metros. Un brutal suceso que, dos años después, sigue marcando a las familias y a toda la comarca.

El recuerdo de aquella noche sigue vivo en los supervivientes y sus familias. "Mi padre es uno de esos supervivientes, y aunque volvió a casa, nunca volvió del todo", ha relatado Daniela, hija de uno de los agentes heridos. El homenaje de este viernes en el puerto busca mantener viva la memoria y la exigencia de justicia. "Que nunca falte memoria, que nunca falte justicia y que nunca falte humanidad", ha sido el clamor de los presentes.

El dolor de la madre de Miguel Ángel

Paqui, la madre de Miguel Ángel, ha atendido al programa 'La Linterna' de COPE con el director, Ángel Expósito, y ha confesado estar "destrozada". "No he podido hacer un duelo, no me lo creo", ha asegurado, rota de dolor. La madre del agente ha explicado el difícil proceso que atraviesa la familia: "Yo estoy luchando contra algo que es casi imposible para mí. Soy una enfermita, ama de casa, he criado a mis hijos y no entiendo nada de la Guardia Civil hasta que mi hijo entró".

Homenaje hace un año a David y Miguel Angel

Sobre el proceso judicial, Paqui espera "la máxima pena" para los dos acusados, el piloto de la lancha, Karim el Bakali, y su acompañante, Yasin el Morabet, para quienes el juez ha ordenado la apertura de juicio. Sin embargo, su lucha va más allá. "La justicia real, la que yo quiero que se haga, es la de los mandos, y esa no la espero de aquí, de España. La cerraron y yo tendré que ir a los derechos humanos en Europa, donde tenga que ir, pero voy a seguir luchando", ha sentenciado.

La justicia real, la que yo quiero que se haga es la de los mandos, y esa no la espero de España"

La presencia constante de narcolanchas

Uno de los aspectos que más indignación causa a la familia es la negación de la realidad por parte de las autoridades. "Lo que más me duele es que sigan diciendo que no hay narcolanchas por aquí, cuando están constantemente", ha denunciado Paqui. La madre del agente asesinado ha afirmado recibir vídeos e imágenes continuamente y ha señalado un ejemplo muy reciente: "Hoy están refugiados justamente en el Caño de Santi Petri. ¿Me van a decir a mí en mi cara que no? Soy de Cádiz y sé lo que se cuece aquí".

Lo que más me duele es que sigan diciendo que no hay narcolanchas por Cádiz, están constantemente"

Esta versión choca frontalmente con la del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien aseguró que "no ha habido ninguna situación donde haya habido narcolanchas refugiadas" y que, de ocurrir, ha sido "en una sola ocasión, de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo". Unas declaraciones que contrastan con los testimonios de quienes viven y patrullan la zona.

"Ahora se pitorrean de la Guardia Civil"

Paqui ha asegurado que la situación para los agentes no ha mejorado, sino que ha ido "peor". "Ahora ya se pitorrean de la Guardia Civil, como saben que a ellos no les va a pasar nada", ha lamentado. Su testimonio lo corrobora Fran, un agente de vigilancia aduanera, que denuncia la clara inferioridad de medios. "Nos están dando caza. Cada vez que nos veían con una embarcación en la que estamos en inferioridad de condiciones, nos abordaban, nos intentaban pasar por encima", explicaba. La propia Guardia Civil sigue desprotegida, con embarcaciones semirrígidas que no pueden competir con las potentes narcolanchas.

La memoria de la fiscalía antidroga confirma la dura realidad: el narcotráfico en Andalucía no solo persiste, sino que "aumenta y es más violento". Mientras tanto, la familia de Miguel Ángel y David, junto a sus compañeros, sigue reclamando justicia y, sobre todo, los medios necesarios para que una tragedia como la de Barbate no vuelva a repetirse.