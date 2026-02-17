TIEMPO DE JUEGO
Tomás Guasch estalla por el nuevo caso de racismo contra Vinicius: "Lo de Lisboa es tercermundista y me quedo corto"
El periodista critica en 'Tiempo de Juego' los ocho años de "persecución" al brasileño y el ambiente vivido durante el partido de Champions
El periodista Tomás Guasch ha aprovechado su intervención en el programa 'Tiempo de Juego' para reflexionar sobre la situación de Vinicius Jr tras la victoria del Real Madrid por 0-1 ante el Benfica. Guasch ha denunciado lo que considera una 'persecución' constante hacia el jugador brasileño desde su llegada a España.
Una persecución de ocho años
Guasch ha sostenido que Vinicius ha sido 'el pim pam pum de todos lados' durante los últimos ocho años. El comunicador ha recordado momentos en los que se culpaba directamente al futbolista: "El culpable era Vinicius, es el provocador. Eso se ha dicho en España mucho tiempo". Para Guasch, el último episodio es una consecuencia directa de esta dinámica.
La polémica más reciente, en la que un jugador rival 'se atreve a llamarle Bono', es para el periodista la prueba de este acoso continuo. "Esto es lo que llevamos de 8 años de persecución a un tío", ha sentenciado Guasch, quien también ha calificado al futbolista argentino involucrado como 'otro bobo'.
Decepción con el Benfica
El colaborador se ha mostrado especialmente dolido con el ambiente vivido en Lisboa, llegando a calificarlo de 'tercermundista'. "Lo que hemos visto hoy en Lisboa es tercermundista, y me quedo corto", ha afirmado, añadiendo que siente un cariño especial por el club portugués al ser Eusebio su 'primer ídolo no español'.
Finalmente, Guasch ha recordado que existe una estadística de '18 broncas racistas impresentables' contra Vinicius, insistiendo en que la 'culpabilidad está repartida por todo el mundo'. El periodista ha concluido su intervención con el deseo de que "todas estas historias tenían que acabar".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.