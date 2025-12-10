Pilar García de la Granja, sobre la subida del SMI: "¿Cuánto le va a costar a los empleadores? 23.822 euros al año, se quieren cargar los pequeños comercios, bares..."

Se avecina un nuevo choque entre la patronal y Yolanda Díaz a cuenta de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025. El debate, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE con la experta en economía Pilar García de la Granja y el periodista Iván Alonso, parte de dos posturas totalmente enfrentadas: los sindicatos reclaman un alza del 7,5%, mientras que los empresarios proponen un 1,5%.

La patronal habla de una propuesta equilibrada

La CEOE y Cepyme han presentado una oferta que dejaría el SMI en 1.202 euros brutos al mes en 14 pagas. Califican esta propuesta de 'equilibrada', argumentando que el salario mínimo ya se encuentra casi un 5% por encima de la referencia europea del 60% del salario medio del país. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha llegado a afirmar que, por este motivo, "podía ser la subida 0", aunque finalmente han planteado un incremento similar al de los funcionarios. La patronal insiste en que su propuesta es sensata.

Garamendi también ha lamentado que "con esta subida de salario mínimo se está rompiendo la negociación colectiva, se está invadiendo los convenios". Según sus cálculos, la propuesta sindical costaría a las empresas 3.040 millones, frente a los 862 millones de la suya, una "diferencia abismal" que anticipa un desencuentro.

El SMI obligará a pagar IRPF

Para la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, la negociación "ya está rota" porque es "una imposición". En su opinión, el Gobierno ha decidido que "con los empresarios no se negocia" y busca un objetivo claro: que el SMI no solo cotice a la Seguridad Social, "sino que también cotice el IRPF". Este movimiento tendría una finalidad puramente recaudatoria.

La economista ha calculado el impacto real que tendría para un empleador. "¿Cuánto le va a costar un 3,5% de subida a los empleadores? Pues mira, 23.822 euros al año va a ser el coste de una persona con el SMI", ha sentenciado. García de la Granja considera que, con estas cifras, el Ejecutivo evidencia que "quieren acabar con el empleo del hogar, con los pequeños comercios, con los bares, con los restaurantes, porque no tiene otra explicación". El coste laboral se dispararía para muchos negocios.

Los sindicatos la tildan de ridícula

En el lado opuesto, UGT y Comisiones Obreras ven su propuesta de un incremento del 7,5% como la "base de la negociación". Este aumento elevaría el SMI hasta los 1.273 euros brutos en 14 pagas, unos 89 euros más al mes, una cifra que consideran imprescindible para compensar el encarecimiento del coste de la vida.

A Unai Sordo, secretario general de CCOO, le parece "ridícula" la propuesta de la patronal. "Una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que está incluso por debajo de la inflación, sinceramente, creo que no se puede ni contemplar", ha criticado. Para los sindicatos, el SMI "tiene que seguir ascendiendo" para situarse definitivamente en el 60% de la media salarial.

El Gobierno, por su parte, se ha posicionado a favor de "un importante incremento", aunque ha esperado al dictamen de su comité de expertos, que apunta a un término medio del 3,1% de incremento. Desde el Ministerio de Trabajo ya asumen que los perceptores del SMI tendrán que tributar el IRPF por primera vez, dado que la subida "va a ser alta". Además, el Ejecutivo pretende modificar la norma para que los complementos salariales no puedan ser absorbibles con la subida, sacando este punto de la negociación colectiva.

Con el acuerdo descartado, todo apunta a que el Gobierno volverá a dejar fuera a los empresarios. Para Pilar García de la Granja, la conclusión es grave: "aquí han roto el mercado laboral". "No sé cuándo venga el siguiente gobierno qué es lo que va a hacer, porque se va a encontrar con cifras falsas, con miles de parados y gente que tiene 2 y 3 trabajos para llegar a fin de mes, y además con una subida de impuestos extraordinaria que está ahogando a las empresas", ha concluido.