Pilar García de la Granja, sobre el ahorro: "Hay familias que, por presión social, están pidiendo créditos para mantener las tradiciones de Navidad; el 34% va a gastar menos de 200 euros"

La periodista Pilar García de la Granja, en su sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado la situación del consumo en España de cara a las próximas fiestas. Según ha explicado a Jorge Bustos, estas serán las navidades más caras de la historia, un factor que se reflejará directamente en un mayor control del gasto por parte de las familias españolas.

Los datos respaldan esta tendencia a la contención. Según ha detallado la periodista, un estudio revela que el 34 por 100 de los españoles no prevé gastar más de 200 euros de media. Además, se estima que 1 de cada 4 españoles reducirá sus gastos en comparación con el año pasado, en un claro signo de prudencia económica.

Las causas de esta contención

Entre las causas que explican este comportamiento, un 70 por 100 de los encuestados destaca el incremento de los precios, la desaceleración en la creación de puestos de trabajo y los elevados niveles de temporalidad laboral. En este contexto, García de la Granja ha subrayado que "las familias confiesan estar sufriendo una enorme presión financiera".

Esta situación se agrava debido a la alta presión social propia de estas fechas. Tal y como ha comentado la experta en economía, citando un estudio universitario, la necesidad de mantener las tradiciones lleva a algunas familias a recurrir a créditos, lo que empeora aún más su delicada situación financiera y las aboca a una Navidad celebrada "en deuda".

Un mes crítico para el pequeño comercio

Este escenario de contención del gasto tiene un impacto directo en el sector minorista. Para los pequeños comercios, las fechas navideñas son fundamentales para su supervivencia. Pilar García de la Granja ha señalado que "diciembre representa hasta el 40 por 100 de las ventas anuales de los pequeños comercios", consolidándose como un mes crítico para su competitividad.