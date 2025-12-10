Con la subida del SMI el salario sería de 1.202 euros brutos al mes pero, si el empleado tiene que cotizar a la Seguridad Social, ingresaría unos 1.000 euros menos al año

El debate sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha vuelto a la primera línea. Durante la sección ‘Economía de bolsillo’ del programa ‘Herrera en COPE’, la periodista Pilar García de la Granja ha analizado las implicaciones de las propuestas que están sobre la mesa: un aumento del 7,5% solicitado por los sindicatos frente al 1,5% que ofrecen los empresarios.

Escúchalo en Podcast Por qué la subida del SMI le puede costar más al empleado | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

El coste real para empresas y empleados

Según ha explicado García de la Granja, la subida que proponen los sindicatos elevaría el SMI hasta los 16.824 euros anuales, un sueldo de 1.202 euros brutos al mes en 14 pagas. Sin embargo, este incremento lleva asociados otros costes: los empleadores tendrían que asumir otros 5.000 euros más en cotizaciones y al trabajador se le restarían unos 1.000 euros al año de su nómina por el mismo concepto. La conclusión de la experta es que "el coste para el empresario serían unos 45.000 euros al año".

La batalla fiscal por el IRPF

Otro de los puntos clave del análisis es la fiscalidad del nuevo SMI. Pilar García de la Granja ha recordado que "hasta ahora el salario mínimo está exento de pagar IRPF", pero ha dejado la puerta abierta a cambios con un "veremos". Este asunto ya provocó tensiones entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que si Hacienda obliga a cotizar a estos trabajadores, su salario neto se vería reducido al tener que pagar por el rendimiento del trabajo.

El coste de la subida del SMI para el empresario serían unos 45.000 euros al año" Pilar García de la Granja Experta económica

Por su parte, el Ministerio de Trabajo todavía no ha presentado una cifra oficial, aunque se espera que lo haga en los próximos días. El objetivo de Yolanda Díaz es que el SMI se sitúe por encima del 60% del salario medio del país, una meta que, según los cálculos de la periodista, ya se alcanzaría con la propuesta de la CEOE y CEPYME, que representan al 90% de las empresas españolas.

Radiografía del Salario Mínimo en España

En España, el SMI lo cobran 2,4 millones de personas, con una especial incidencia en trabajadoras dedicadas a labores del hogar y en el sector de la agricultura. No obstante, el periodista Jorge Bustos ha añadido un dato relevante de EJT, señalando que hay cerca de 7 millones de personas que no alcanzan esa cifra debido a la parcialidad de su trabajo o a jornadas reducidas.

Esta situación refleja, según Bustos, una creciente precariedad en el trabajo y una tendencia preocupante. Como ha concluido el colaborador, "cada vez se parece más el salario medio al salario mínimo", una situación que dibuja un futuro poco prometedor para la economía del país.