Pilar García de la Granja, sobre por qué hay menos ricos en España: "Tenemos más personas trabajando con contratos indefinidos compatibles con subsidios y ayudas, tanto del Estado como en Autonomías"

En el espacio de 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna' de COPE, la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado junto a Ángel Expósito la situación económica actual, marcada por la progresiva desaparición de la clase media en España. La experta económica ha señalado que el empobrecimiento de la población está ampliando la base de familias vulnerables que dependen de las ayudas públicas, incluso teniendo un trabajo.

La polarización del mercado laboral

Esta tendencia se confirma con los últimos datos de empleo. Según un reciente informe, la creación de puestos de trabajo se está concentrando en los extremos salariales, mientras que las profesiones intermedias, tradicionalmente asociadas a la clase media, pierden fuerza. Apenas un 7 % del empleo creado desde 2023 corresponde a ocupaciones como contables o administrativos, un sector que solo ha crecido un 6 % en dos años, frente al 22 % de las profesiones de alto valor añadido o el 10 % en hostelería y comercio.

Este fenómeno provoca, en palabras del economista de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Hidalgo, una "descentricitación del empleo" que afecta directamente a las familias. Esta situación, advierte, deriva en una mayor "polarización social y, por supuesto, también en polarización política". La clave para revertir esta desertización de las profesiones intermedias, según los expertos, pasa por mejorar la formación de los trabajadores para adaptarse a la automatización de procesos.

Pilar García de la Granja ha explicado que en España "cada vez hay menos ricos y se amplía la base de personas vulnerables". Según la periodista, "tenemos más personas trabajando con contratos indefinidos compatibles con subsidios y ayudas, tanto del Estado como en Autonomías", una situación que contrasta con la de otros trabajadores, como los autónomos que se quedan sin ayudas. En este sentido, ha concluido de forma tajante: "el comunismo siempre empobrece, y la diferencia entre un país rico y un país pobre es la clase media".

Nuevas ayudas y subidas de impuestos

Paralelamente, el Gobierno ha anunciado nuevas ayudas para incentivar la compra de vehículos eléctricos. El presidente, Pedro Sánchez, ha presentado el 'Plan Auto Plus', dotado con "400 millones de euros en ayudas directas para el año 2026". García de la Granja ha valorado positivamente la medida por impulsar una industria que supone el 10 % del PIB y casi dos millones de empleos, recordando que este dinero procede de los fondos Next Generation ya recibidos por España.

En la otra cara de la moneda, se ha conocido que el Ejecutivo ha planteado una subida del 10 % en la parte fija de la factura de la luz, más del doble del 4 % que recomendaba la CNMC. Este "rejonazo", como lo ha calificado la experta, se suma al impacto del gran apagón, que según un informe de BBVA Research, ya ha provocado una subida del 8 % en el precio de la electricidad y restará una décima al crecimiento del PIB tanto este año como el que viene.

La precariedad de la campaña de Navidad

En cuanto al empleo estacional, la campaña de Navidad generará cerca de medio millón de contratos, casi un 5 % más que el año pasado, según la empresa Randstad. El director regional de la compañía, Oriol Domínguez, ha destacado que "la hostelería será el sector que más contratos va a generar, con 174.000, y el que más crecerá, con un 12 % más que el año anterior", seguido del transporte y la logística con 160.000 contratos.

A pesar del dato positivo, Pilar García de la Granja ha querido poner el foco en la naturaleza de estos empleos. Ha señalado que, aunque "es mejor trabajar que no trabajar", se trata de contratos precarios, como los fijos discontinuos o incluso por horas. "No era esto", ha concluido, parafraseando a Ortega y Gasset, en referencia a la calidad del empleo que se está creando.